В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: ГСЧС показала фото последствий

"Голосеевский район: 12 человек, в том числе 2 детей, спасены во время пожара в многоэтажке", - отметили в ГСЧС Киева.

Сообщение о возгорании на улице Максимовича поступило в 06:40. Пожар произошел в одной из квартир на девятом этаже. В 07:02 пожар локализовали на площади 90 кв. м, а в 07:52 - ликвидировали. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.