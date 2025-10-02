RU

В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: ГСЧС показала фото последствий

Фото: в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

В Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева.

"Голосеевский район: 12 человек, в том числе 2 детей, спасены во время пожара в многоэтажке", - отметили в ГСЧС Киева.

Сообщение о возгорании на улице Максимовича поступило в 06:40. Пожар произошел в одной из квартир на девятом этаже. В 07:02 пожар локализовали на площади 90 кв. м, а в 07:52 - ликвидировали. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

 

 

 

Пожары в Киеве

Напомним, в Киеве из-за российской атаки загорелась больница утром 28 сентября. В тот же день в столице были зафиксированы попадания и падения обломков в ряде районов - Святошинском, Дарницком, Днепровском, Голосеевском, а также в Соломенском.

Также в ночь на среду, 17 сентября, в одном из районов Киева произошел масштабный пожар. Горит многоэтажный дом. Пожар произошел неподалеку от метро "Нивки". На кадрах видно, что пламя охватило значительную часть дома.

Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как под Киевом горит склад логистического центра из-за атаки дронов.

