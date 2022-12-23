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У Києві стабілізували ситуацію з теплом та водою

Фото: вода та опалення у Києві стабілізувалися (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Києві водопостачання та опалення відбуваються у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал київського міського голови Віталія Кличка.

Як підкреслив Кличко, постачання води і тепла стабілізували, за винятком випадків, де робота котелень залежить від електроенергії.

"Ми працюємо над тим, щоб залучити генератори, аби заживити максимальну кількість котелень. Комунальники сьогодні - справжні герої. Вони працюють у посиленому режиму, щоб відрегулювати роботу обладнання після відновлення подачі електроенергії, аби стабілізувати ситуацію в енергосистемі", - наголосив мер.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у зв’язку зі складною ситуацією в енергетиці у Києві наразі без стабільного електропостачання залишились 10 котелень. Тож, внаслідок цього можуть виникати перебої з теплопостачанням у 144 житлових будинках міста.

Нагадаємо, після останніх атак дронів-камікадзе на Київ та об'єкти інфраструктури комунальникам вдалося відновити роботу більшості котелень. При цьому без опалення залишаються близько 3% споживачів.

Як раніше пояснили в Міненерго, останній обстріл Києва призвів до серйозних руйнувань, а тому ситуація в столиці найскладніша. Додамо, що в YASNO спрогнозували: лівий берег міста вже близький до графіків відключень світла, але на правому березі ситуація трішки гірша.

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ВодопостачанняОпалювальный сезонТеплокоммунэнерго