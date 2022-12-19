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Майже 150 будинків у Києві можуть залишитися без тепла через проблеми зі світлом

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Київ, Понеділок 19 грудня 2022 23:18
Майже 150 будинків у Києві можуть залишитися без тепла через проблеми зі світлом Фото: майже 150 будинків у Києві можуть залишитися без тепла через проблеми зі світлом (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У зв’язку із складною ситуацією в енергетиці, у Києві наразі без стабільного електропостачання 10 котелень. В результаті перебої з теплопостачанеям можуть виникнути в 144 житлових будинках міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram київського міського голови Віталія Кличка.

"У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значеними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, "Укренерго" застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці", - написав Кличко.

За його словами, в результаті цього перебої з теплопостачанеям можуть виникнути в 144 житлових будинках міста.

Мер також зазначив, що енергетики і тепловики працюють в цілодобовому режимі.

Окрім цього, в столиці розгорнуть додаткові пункти обігріву.

Загалом у Києві працюють вже 430 пунктів обігріву, адреси яких можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, після ранкових атак дронів-камікадзе на Київ та об'єкти інфраструктури комунальникам вдалося відновити роботу більшості котелень. При цьому без опалення залишаються близько 3% споживачів.

Додамо, що за словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, у Києві світла може не бути по 10 годин.

Проте у ДТЕК дали обнадійливий прогноз по ситуації з електропостачанням в столиці. Вночі світло може з'явитися у 20% житлових будинків, завтра ситуація з енергозабезпеченням має покращитись.

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