В Киеве стабилизировали ситуацию с теплом и водой

В Киеве водоснабжение и отопление осуществляются в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал киевского городского головы Виталия Кличко.

"Мы работаем над тем, чтобы привлечь генераторы, дабы заживить максимальное количество котельных. Коммунальщики сегодня - настоящие герои. Они работают в усиленном режиме, чтобы отрегулировать работу оборудования после возобновления подачи электроэнергии с целью стабилизировать ситуацию в энергосистеме", - подчеркнул мэр.

Как подчеркнул Кличко, снабжение водой и теплом стабилизировали, за исключением случаев, где работа котельных зависит от электроэнергии.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в связи со сложной ситуацией в энергетике в Киеве без стабильного электроснабжения остались 10 котельных. В результате могут возникнуть перебои с теплоснабжением в 144 жилых домах города.

Напомним, после последних атак дронов-камикадзе на Киев и объекты инфраструктуры коммунальщикам удалось возобновить работу большинства котельных. При этом без отопления остаются около 3% потребителей.

Как ранее объяснили в Минэнерго, последний обстрел Киева привел к серьезным разрушениям, а потому ситуация в столице самая сложная. Добавим, что в YASNO спрогнозировали: левый берег города уже близок к графикам отключений света, но на правом берегу ситуация немного хуже.

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