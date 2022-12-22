ua ru
Чт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Останній обстріл Києва призвів до серйозних руйнувань, ситуація в столиці найскладніша, - Міненерго

Новость на русском →
Четвер 22 грудня 2022 20:51
Останній обстріл Києва призвів до серйозних руйнувань, ситуація в столиці найскладніша, - Міненерго Фото: через атаку дронів по Києву та області 19 січня постраждали двоє людей (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Юлія Бойко

Остання терористична атака на енергетичні інфраструктуру Києва і області призвела до суттєвих пошкоджень і ситуація в столиці найбільш складна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики Германа Галущенка Forbes.

"У понеділок були дуже суттєві для Києва пошкодження внаслідок обстрілів. Тому в Києві зараз - найскладніша ситуація", - заявив Галущенко.

За його словами, енергетики працюють день і ніч і поступово ситуація в столиці покращується.

Галущенко наголосив, що Україна проходить те, що жодна країна не проходила.

"Атака української енергосистеми - це спланована Росією операція, на планування якої витрачено точно не менше місяця. Вони аналізують кожну атаку, встановлюють, як збільшити шкоду, і наносять нові удари. Проте наші енергетики роблять неможливе. Вони знаходять технічні рішення на межі фантастики", - наголосив міністр енергетики.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вихід з найскладнішого блекауту можливий протягом від 7 до 10 днів.

Нагадаємо, що ворожі обстріли минулого тижня вперше спричинили оголошення режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.

Окрім того, в "Укренерго" розповіли, де ситуація з електроенергією найскладніша.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Електроенергія
NEWS
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
DAILY
Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції
Юлія Акимовакоресподент Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції