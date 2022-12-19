У Києві після ранкових атак без опалення залишаються близько 3% споживачів

Після ранкових атак дронів-камікадзе на Київ та об'єкти інфраструктури комунальникам вдалося відновити роботу більшості котелень. При цьому без опалення залишаються близько 3% споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

"Після ранкових атак агресора на столицю та пошкодження об'єктів інфраструктури, комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень. Без опалення залишаються близько 3% споживачів. Система водопостачання столиці працює у штатному режимі", - розповів він.

Тим часом, в енергетиці спостерігається складна ситуація. Зараз у столиці діють аварійні та екстрені відключення.

Найбільше від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони Києва.