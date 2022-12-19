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У Києві після ранкових атак без опалення залишаються близько 3% споживачів

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Київ, Понеділок 19 грудня 2022 12:58
У Києві після ранкових атак без опалення залишаються близько 3% споживачів Фото: у Києві після ранкових атак без опалення залишаються близько 3% споживачів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Після ранкових атак дронів-камікадзе на Київ та об'єкти інфраструктури комунальникам вдалося відновити роботу більшості котелень. При цьому без опалення залишаються близько 3% споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

"Після ранкових атак агресора на столицю та пошкодження об'єктів інфраструктури, комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень. Без опалення залишаються близько 3% споживачів. Система водопостачання столиці працює у штатному режимі", - розповів він.

Тим часом, в енергетиці спостерігається складна ситуація. Зараз у столиці діють аварійні та екстрені відключення.

Найбільше від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони Києва.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська атакували Київ дронами-камікадзе. Ворог випустив у бік столиці 23 дрони. Українським силам оборони вдалося знищити 18 безпілотників. При цьому було зафіксовано попадання в об'єкт критичної інфраструктури.

Офіс генпрокурора показав фото наслідків ворожої атаки.

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Київ атака дронів Електроенергія Водопостачання
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