У Києві спалахнула сильна пожежа, працюють рятувальники, - ДСНС

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник ДСНС Павло Петров.

Спочатку інформацію про пожежу на вулиці Некрасова опублікували у місцевих Telegram-каналах. Вони стверджували, що пожежа розпочалася у складському приміщенні.

Петров зазначив, що пожежа спалахнула на площі 800 квадратних метрів.

Він додав, що станом на 15:30 пожежу було локалізовано, відкритого горіння немає, вогонь не поширюється. На місці працюють рятувальники.

Більш детальних подробиць Петров не розкрив.

Пожежа у Чорнобильській зоні

До речі, нещодавно через російські атаки в Чорнобильській зоні спалахнули сильні пожежі. Рятувальники боролися з ними кілька тижнів, вони зупинили поширення вогню на великі площі. Там горіли переважно лісова підстилка та хмиз.

Лише 10 липня стало відомо, що пожежі було повністю ліквідовано.