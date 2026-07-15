У Києві спалахнула сильна пожежа, працюють рятувальники, - ДСНС
У Подільському районі Києва сьогодні, 15 липня, спалахнула пожежа. Горить нежитлове приміщення.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник ДСНС Павло Петров.
Спочатку інформацію про пожежу на вулиці Некрасова опублікували у місцевих Telegram-каналах. Вони стверджували, що пожежа розпочалася у складському приміщенні.
Петров зазначив, що пожежа спалахнула на площі 800 квадратних метрів.
Він додав, що станом на 15:30 пожежу було локалізовано, відкритого горіння немає, вогонь не поширюється. На місці працюють рятувальники.
Більш детальних подробиць Петров не розкрив.
Пожежа у Чорнобильській зоні
До речі, нещодавно через російські атаки в Чорнобильській зоні спалахнули сильні пожежі. Рятувальники боролися з ними кілька тижнів, вони зупинили поширення вогню на великі площі. Там горіли переважно лісова підстилка та хмиз.
Лише 10 липня стало відомо, що пожежі було повністю ліквідовано.
Під час гасіння пожежі рятувальники регулярно проводили вимірювання радіаційного фону. Як зазначили у ДСНС, показники були в межах норми.