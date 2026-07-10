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Рятувальники загасили пожежу у Чорнобильській зоні: чи є загроза радіації

22:40 10.07.2026 Пт
1 хв
Надзвичайники два тижні безперервно приборкували вогонь
aimg Валерій Ульяненко
Рятувальники загасили пожежу у Чорнобильській зоні: чи є загроза радіації Фото: пожежа у Чорнобильській зоні відчуження ліквідована (t.me/dsns_telegram)
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У Чорнобильській зоні відчуження повністю ліквідували пожежу, яка тривала протягом двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Надзвичайники Київської області разом з іншими службами безперервно приборкували вогонь протягом 14 днів. У зоні відчуження горіли переважно лісова підстилка та валежник.

Рятувальникам вдалося вчасно зупинити поширення вогню на великі площі. У ДСНС зазначили, що ситуація весь час перебувала під повним контролем.

Фахівці протягом усього періоду проводили регулярні заміри радіаційного фону. Усі показники залишалися в межах природних значень і жодного разу не перевищили допустимих норм. Станом на сьогодні загоряння повністю загасили.

Фото: пожежа у Чорнобильській зоні відчуження ліквідована (ДСНС)

Варто зазначити, що пожежі в Чорнобильській зоні почалися 25 червня після атаки російських безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 7 червня російський дрон-камікадзе атакував майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні.

Внаслідок удару сталося часткове руйнування будівлі приймання контейнерів, а також виникла пожежа, яку було швидко ліквідовано.

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