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В Киеве вспыхнул сильный пожар, работают спасатели, - ГСЧС

15:59 15.07.2026 Ср
1 мин
Что известно о пожаре на улице Некрасова?
aimg Иван Носальский
В Киеве вспыхнул сильный пожар, работают спасатели, - ГСЧС Фото: в Киеве вспыхнул сильный пожар (РБК-Украина)
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В Подольском районе Киева сегодня, 15 июля, вспыхнул пожар. Горит нежилое помещение.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер ГСЧС Павел Петров.

Изначально информацию о пожаре на улице Некрасова опубликовали в местных Telegram-каналах. Они утверждали, что пожар начался в складском помещении.

Петров отметил, что пожар вспыхнул на площади 800 квадратных метров.

Он добавил, что по состоянию на 15:30 пожар был локализован, открытого горения нет, огонь не распространяется. На месте работают спасатели.

Более детальных подробностей Петров не раскрыл.

Пожар в Чернобыльской зоне

К слову, недавно из-за российских атак в Чернобыльской зоне вспыхнули сильные пожары. Спасатели боролись с ними несколько недель, они остановили распространение огня на большие площади. Там горели преимущественно лесная подстилка и валежник.

Только 10 июля стало известно, что пожары полностью ликвидировали.

Во время тушения пожара спасатели регулярно проводили замеры радиационного фона. Как отметили в ГСЧС, показатели были в пределах нормы.

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