ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві розширили виплати для захисників: скільки і за що можна отримати допомогу

Київ, Четвер 20 листопада 2025 15:04
UA EN RU
У Києві розширили виплати для захисників: скільки і за що можна отримати допомогу Київ розширив допомогу для захисників (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Києві затвердили розширений перелік додаткових пільг і матеріальної допомоги для захисників і захисниць України, а також членів їхніх родин, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Програма охоплює фінансову підтримку під час навчання, відпочинку, поранень або після повернення з полону.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.

Що передбачено для військових та ветеранів

"Ми робимо все можливе, щоб посилити підтримку наших захисників і захисниць та створити для них більше можливостей у повсякденному житті. Тому розширили перелік додаткових пільг, аби військові могли продовжувати освіту, відпочивати разом із родиною, отримувати належну фінансову підтримку в разі поранення або після повернення з полону", - наголосив директор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Максим Бученко.

Допомога киянам-випускникам:

  • компенсація до 25 000 грн за успішно завершений академічний рік навчання;
  • до 12 000 грн на особу за проживання в готелях, санаторіях та будинках відпочинку в Україні, а також за автобусні тури вихідного дня;
  • одноразова допомога 45 000 грн для тих, хто отримав поранення, травми, контузії або каліцтво під час бойових дій (можливість повторного звернення у разі повторних поранень);
  • одноразова допомога 45 000 грн для тих, хто перебував у полоні або під інтернуванням у нейтральних державах.

Ці види допомоги надаватимуть за рахунок бюджету Києва в межах міської цільової програми "Підтримка киян - захисників та захисниць України" на 2023-2027 роки.

Як отримати допомогу

Подати заяву можна в Центрі комплексної підтримки учасників бойових дій "Київ Мілітарі Хаб" за адресами: вул. Хрещатик, 25 та вул. Хрещатик, 36. Консультації - за телефоном 0-800-300-633.

Також для отримання допомоги в разі поранення можна звернутись онлайн на Порталі послуг.

Читайте також про те, що потрібно, щоб киянам-захисникам подати на компенсацію від міста за відпочинок та навчання.

Раніше ми писали про те, що у Києві зараз зареєстровано 433 214 осіб зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), серед яких понад 70 тисяч дітей і понад 75 тисяч пенсіонерів. Це значно більше, ніж було у попередні роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Збройні сили України Виплати
Новини
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті