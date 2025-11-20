У Києві розширили виплати для захисників: скільки і за що можна отримати допомогу

У Києві затвердили розширений перелік додаткових пільг і матеріальної допомоги для захисників і захисниць України, а також членів їхніх родин, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Програма охоплює фінансову підтримку під час навчання, відпочинку, поранень або після повернення з полону.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА .

Що передбачено для військових та ветеранів

"Ми робимо все можливе, щоб посилити підтримку наших захисників і захисниць та створити для них більше можливостей у повсякденному житті. Тому розширили перелік додаткових пільг, аби військові могли продовжувати освіту, відпочивати разом із родиною, отримувати належну фінансову підтримку в разі поранення або після повернення з полону", - наголосив директор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Максим Бученко.

Допомога киянам-випускникам:

компенсація до 25 000 грн за успішно завершений академічний рік навчання;

до 12 000 грн на особу за проживання в готелях, санаторіях та будинках відпочинку в Україні, а також за автобусні тури вихідного дня;

одноразова допомога 45 000 грн для тих, хто отримав поранення, травми, контузії або каліцтво під час бойових дій (можливість повторного звернення у разі повторних поранень);

одноразова допомога 45 000 грн для тих, хто перебував у полоні або під інтернуванням у нейтральних державах.

Ці види допомоги надаватимуть за рахунок бюджету Києва в межах міської цільової програми "Підтримка киян - захисників та захисниць України" на 2023-2027 роки.

Як отримати допомогу

Подати заяву можна в Центрі комплексної підтримки учасників бойових дій "Київ Мілітарі Хаб" за адресами: вул. Хрещатик, 25 та вул. Хрещатик, 36. Консультації - за телефоном 0-800-300-633.

Також для отримання допомоги в разі поранення можна звернутись онлайн на Порталі послуг.