В Киеве расширили выплаты для защитников: сколько и за что можно получить помощь
В Киеве утвердили расширенный перечень дополнительных льгот и материальной помощи для защитников и защитниц Украины, а также членов их семей, в том числе внутренне перемещенных лиц. Программа охватывает финансовую поддержку во время обучения, отдыха, ранений или после возвращения из плена.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Что предусмотрено для военных и ветеранов
"Мы делаем все возможное, чтобы усилить поддержку наших защитников и защитниц и создать для них больше возможностей в повседневной жизни. Поэтому расширили перечень дополнительных льгот, чтобы военные могли продолжать образование, отдыхать вместе с семьей, получать надлежащую финансовую поддержку в случае ранения или после возвращения из плена", - отметил директор Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Максим Бученко.
Помощь киевлянам-выпускникам:
- компенсация до 25 000 грн за успешно завершенный академический год обучения;
- до 12 000 грн на человека за проживание в гостиницах, санаториях и домах отдыха в Украине, а также за автобусные туры выходного дня;
- одноразовое пособие 45 000 грн для тех, кто получил ранения, травмы, контузии или увечье во время боевых действий (возможность повторного обращения в случае повторных ранений);
- одноразовое пособие 45 000 грн для тех, кто находился в плену или под интернированием в нейтральных государствах.
Эти виды помощи будут предоставлять за счет бюджета Киева в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян - защитников и защитниц Украины" на 2023-2027 годы.
Как получить помощь
Подать заявление можно в Центре комплексной поддержки участников боевых действий "Киев Милитари Хаб" по адресам: ул. Крещатик, 25 и ул. Крещатик, 36. Консультации - по телефону 0-800-300-633.
Также для получения помощи в случае ранения можно обратиться онлайн на Портале услуг.
Читайте также о том, что нужно, чтобы киевлянам-защитникам подать на компенсацию от города за отдых и обучение.
Ранее мы писали о том, что в Киеве сейчас зарегистрировано 433 214 человек со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), среди которых более 70 тысяч детей и более 75 тысяч пенсионеров. Это значительно больше, чем было в предыдущие годы.