ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

В Києві розгорнули мобільні котельні для забезпечення опалення лікарень

Україна, Київ, Субота 27 грудня 2025 22:59
UA EN RU
В Києві розгорнули мобільні котельні для забезпечення опалення лікарень Ілюстративне фото: через теракт РФ в частині Києва немає світла та опалення (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві через російський ракетно-дроновий теракт 27 грудня немає світла та тепла в частині міста. В тому числі без електрики та опалення залишилися лікарні, тому для їх обігріву розгорнули мобільні котельні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київтеплоенерго".

"Аби забезпечити теплом медичні заклади, було розгорнуто мобільні пересувні котельні. Вони забезпечуватимуть опалення медичних закладів до відновлення теплопостачання від стаціонарних теплоджерел", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що котельні підключили до шести медичних закладів в різних районах столиці:

  • Київська міська клінічна лікарня №9;
  • Київський міський пологовий будинок №1;
  • Перинатальний центр міста Києва;
  • Київська міська клінічна лікарня № 2;
  • Київська міська дитяча клінічна лікарня №2;
  • Київський пансіонат ветеранів праці.

"Котельні працюють на дизельному паливі, що забезпечує повну автономність їх роботи протягом тривалого часу", - запевнили в "Київтеплоенерго".

Нагадаємо, що внаслідок російського теракту, який стався в ніч на 27 грудня, без світла та опалення залишилось понад 40% житлових будинків Києва та області - загалом сотні тисяч абонентів.

Комунальні та екстрені служби працюють цілодобово, щоб ліквідувати наслідки, але точні терміни відновлення світла та опалення поки що невідомі - це окремо відзначили в "Укренерго". В Раді вважають, що потрібно дві-три доби, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом.

Загалом під час атаки росіяни запустили по Україні 40 ракет і 519 безпілотників. Сили ППО збили та придушили 503 повітряні цілі противника - 30 ракет і 474 ворожих дронів. Більшість цілей йшла на Київ та область - це стало однією з неприємних особливостей атаки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Опалювальный сезон Київтеплоенерго
Новини
В Генштабі ЗСУ "рознесли" Путіна та Герасімова, які "захопили" Мирноград та Гуляйполе
В Генштабі ЗСУ "рознесли" Путіна та Герасімова, які "захопили" Мирноград та Гуляйполе
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну