В Києві розгорнули мобільні котельні для забезпечення опалення лікарень

В Києві через російський ракетно-дроновий теракт 27 грудня немає світла та тепла в частині міста. В тому числі без електрики та опалення залишилися лікарні, тому для їх обігріву розгорнули мобільні котельні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Київтеплоенерго ".

"Котельні працюють на дизельному паливі, що забезпечує повну автономність їх роботи протягом тривалого часу", - запевнили в "Київтеплоенерго".

"Аби забезпечити теплом медичні заклади, було розгорнуто мобільні пересувні котельні. Вони забезпечуватимуть опалення медичних закладів до відновлення теплопостачання від стаціонарних теплоджерел", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок російського теракту, який стався в ніч на 27 грудня, без світла та опалення залишилось понад 40% житлових будинків Києва та області - загалом сотні тисяч абонентів.

Комунальні та екстрені служби працюють цілодобово, щоб ліквідувати наслідки, але точні терміни відновлення світла та опалення поки що невідомі - це окремо відзначили в "Укренерго". В Раді вважають, що потрібно дві-три доби, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом.

Загалом під час атаки росіяни запустили по Україні 40 ракет і 519 безпілотників. Сили ППО збили та придушили 503 повітряні цілі противника - 30 ракет і 474 ворожих дронів. Більшість цілей йшла на Київ та область - це стало однією з неприємних особливостей атаки.