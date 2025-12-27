ua en ru
Стало відомо, скільки потрібно часу для відновлення світла в Києві

Україна, Київ, Субота 27 грудня 2025 19:26
UA EN RU
Стало відомо, скільки потрібно часу для відновлення світла в Києві Ілюстративне фото: на стабілізацію генерації в Києві піде кілька діб (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві тривають відновлювальні роботи після атаки російських окупантів на енергетику. Потрібно дві-три доби, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергія Нагорняка в ефірі телемарафону.

За словами Нагорняка, російський теракт був дуже масштабним. Атакам піддалися підстанції "Укренерго", обленерго та менші об'єкти генерації, не кажучи вже про великі станції.

Ракетно-дронові теракти росіяни влаштували на Київській ГЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницькій ТЕЦ, Трипільській ТЕЦ. Ситуація наразі достатньо складна. Для стабілізації ситуації потрібно кілька діб.

"Два-три дні потрібно, щоб стабілізувалася ситуація зі світлом у Києві та області", - зазначив нардеп.

Обстріл Києва 27 грудня

Нагадаємо, що в ніч на 27 грудня російські окупанти запустили по Україні 40 ракет і 519 безпілотників. Сили ППО збили та придушили 503 повітряні цілі противника - 30 ракет і 474 ворожих дронів. Більшість ворожих засобів атаки прийшлися на Київ та Київську область. Детальніше про наслідки атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також внаслідок російського теракту без світла та опалення залишилось понад 40% житлових будинків Києва та області - загалом сотні тисяч абонентів. Комунальні та екстрені служби працюють цілодобово, щоб ліквідувати наслідки, але точні терміни відновлення світла та опалення поки що невідомі - це окремо відзначили в "Укренерго".

