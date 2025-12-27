Стало відомо, скільки потрібно часу для відновлення світла в Києві

В Києві тривають відновлювальні роботи після атаки російських окупантів на енергетику. Потрібно дві-три доби, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергія Нагорняка в ефірі телемарафону.

За словами Нагорняка, російський теракт був дуже масштабним. Атакам піддалися підстанції "Укренерго", обленерго та менші об'єкти генерації, не кажучи вже про великі станції.

Ракетно-дронові теракти росіяни влаштували на Київській ГЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницькій ТЕЦ, Трипільській ТЕЦ. Ситуація наразі достатньо складна. Для стабілізації ситуації потрібно кілька діб.

"Два-три дні потрібно, щоб стабілізувалася ситуація зі світлом у Києві та області", - зазначив нардеп.