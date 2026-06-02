РФ влаштувала Києву нічний терор: чотири людини загинули, понад півсотні - постраждали

У мережі з'явились кадри наслідків атаки РФ на Київ, а також стало відомо про кількість жертв та постраждалих. Так, чотири особи загинули, а понад півсотні - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи мера Віталія Кличка в Telegram и ДСНС України.

Також в ДСНС повідомили, що внаслідок ворожих влучань пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.\

Детально по районах про наслідки комбінованого удрау РФ.

Подільський район

Внаслідок влучання в 9-ти поверховий житловий будинок сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть бути люди. Наразі відомо про 5 постраждалих. Рятувальні роботи продовжуються.

На інших адресах цього ж району сталосяого із н загоряння автомобілів на відкритій місцевості. На території однавчальних закладів виникла пожежа у 4-х поверховій будівлі, а на території комунального підприємства горять автомобілі та складська будівля

Оболонський район

В результаті атаки на Київ на Оболоні виникло загоряння побутівки на території будівництва.

Шевченківський район:

У цому районі сталось часткове ушкодження фасадної частини та даху житлової 9-ти поверхівки.

Дарницький район

В Дарницьому районі столиці в результаті комбінованого удару виникло загоряння на території АЗС.

Солом'янський район

Тут сталося загоряння в одній із квартир на 16-му поверсі житлової 20-ти поверхівки. На приватній території спалахнув приватний будинок, ще тсалось загоряння в 24-х поверховому житловому будинку на рівні 9 поверху. Рятувальники деблокували одного чоловіка.

Голосіївський район

Зафіксовано загоряняя на території одного із торговельних майданчиків та руйнування 2 й 3 поверхів будівлі. За іншими адресами загоряння кількох автомобілів, в офісних приміщеннях, спалахнули МАФи та торговельні будівлі. Огонь окутав та зруйнував один із бізнес-центрів

Святошинський район

В житловій 5-ти поверхівці сталося пошкодження фасаду та скління вікон. За іншою адресою незначні пошкодження покрівлі житлової 9-ти поверхівки.

Печерський район

Виникли незначні ушкодження на території незавершеного будівництва. Інформація оновлюється.

На місці влучать працюють рятувальники та всі відповідні служби.