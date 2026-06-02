В Киеве разгорелся скандал из-за палаток в метро во время тревог: что известно

14:05 02.06.2026 Вт
4 мин
На споры в соцсетях уже отреагировала КГВА и предложила жесткое решение
aimg Татьяна Веремеева
В Киеве разгорелся скандал из-за палаток в метро во время тревог: что известно Фото: Палатки в метро Киева (Getty Images)
В Киеве вспыхнула дискуссия из-за палаток, которые жители столицы устанавливают на станциях метро во время массированных российских атак. Часть киевлян считает, что они занимают много места в укрытиях.

Главное:

  • Суть скандала: Часть киевлян жалуется, что установленные на станциях метро палатки занимают слишком много места, из-за чего другим приходится тесниться.
  • Позиция защитников: Другие горожане оправдывают палатки, отмечая, что они обеспечивают минимальный комфорт для семей с детьми во время длительных ночных тревог.
  • Реакция КГВА: Пресс-секретарь ведомства Екатерина Поп заявила, что по результатам последней атаки в метро проведут дополнительные проверки.
  • Будет ли запрет: Никаких окончательных решений о запрете палаток пока не принято.
  • Альтернативные варианты: Жителям столицы напоминают не ограничиваться только метрополитеном. Карта других доступных укрытий, подземных паркингов и помещений бизнеса всегда открыта в приложении "Киев Цифровой".

Из-за чего возник скандал

После массированной атаки РФ в ночь на 2 июня в соцсетях начали появляться жалобы от людей, которые прятались от обстрелов в столичном метро.

Пользователи писали, что на некоторых станциях из-за установленных палаток было сложно найти место для размещения. По словам киевлян, на площади, которую занимала одна палатка, могли бы расположиться несколько человек.

Некоторые отмечали, что из-за нехватки места людям приходилось сидеть на полу или тесниться рядом с незнакомцами.

В то же время другие пользователи встали на защиту семей с детьми и людей, которые вынуждены проводить в укрытиях по несколько часов или даже всю ночь. По их мнению, палатки помогают создать хотя бы минимальный комфорт во время длительных воздушных тревог.

Жители Киева возмущаются из-за палаток в метро во время воздушной тревоги (скриншоты из соцсети Threads)

Что говорят в КГВА

Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE сообщила, что после ситуации, которая возникла во время последней атаки, будут проведены дополнительные проверки.

По ее словам, работники метрополитена во время тревог помогают людям размещаться на станциях и пытаются максимально комфортно организовать пребывание граждан в укрытиях.

"Относительно ночной ситуации будут проведены проверки", - сказала Поп в эфире Новини.LIVE.

Она также отметила, что из-за статуса метро как объекта критической транспортной инфраструктуры говорить о существенном увеличении его вместимости сложно.

Однако КГВА планирует обсудить ситуацию с руководством Киевского метрополитена.

"Целесообразно пообщаться с руководством Киевского метрополитена и исследовать ситуацию с размещением или ввести оптимальные ограничения для повышения комфортности всех жителей", - отметила пресс-секретарь.

Могут ли запретить палатки

В КГВА не исключают, что вопрос использования палаток могут дополнительно изучить, однако пока никаких решений не принято.

Екатерина Поп отметила, что во время пребывания в укрытиях люди должны вести себя максимально толерантно друг к другу.

В КГВА напомнили об альтернативных укрытиях

В то же время в городской военной администрации призывают киевлян пользоваться не только метро.

Поп в эфире телемарафона отметила, что в приложении "Киев Цифровой" доступна интерактивная карта укрытий, где можно найти ближайшее безопасное место рядом с домом или местом пребывания.

Также к сети укрытий постепенно приобщаются подземные паркинги и помещения ответственного бизнеса, которые после проверок могут использоваться для защиты населения во время воздушных тревог.

В КГВА отмечают, что главным критерием для любого укрытия остается безопасность людей, поэтому вопрос расширения перечня таких объектов требует согласования со специалистами ГСЧС и гражданской защиты.

Напомним, в ночь на 2 июня Россия осуществила один из самых масштабных воздушных ударов по Украине, применив 73 ракеты и 656 ударных дронов. По данным Воздушных сил ВСУ, среди них было восемь гиперзвуковых ракет "Циркон" - наибольшее количество таких ракет, использованных одновременно с начала полномасштабного вторжения.

Уже известно, что в Киеве погибли пять человек, еще около 65 - пострадали, среди них трое детей. Также из-за обстрела без электроснабжения остались десятки тысяч семей, однако энергетикам уже удалось восстановить свет для большинства потребителей. Спасатели продолжают тушить пожары, разбирать завалы и ликвидировать последствия удара.

Удар по Киеву: уже полдесятка погибших и более 65 пострадавших
