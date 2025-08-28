В Киеве возросло количество жертв атаки РФ: 8 человек погибли и 45 ранены

Количество погибших в результате ночной атаки россиян на Киев увеличилось до восьми человек, а пострадавших - до 45. В городе продолжается разбор завалов жилого дома, под которыми могут оставаться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Володомира Зеленского в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию .

"Сейчас в Киеве продолжается разбор завалов обычного жилого дома после российского удара. Очередной массированный удар против наших городов и общин. Опять убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил Зеленский.

По данным КГГА, по состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на столицу возросло до 45 человек. Информация обновляется.