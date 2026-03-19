У Києві з річки дістали уламки російської ракети: у ДСНС попередили про приховану небезпеку

Водолази-сапери ДСНС вилучили з акваторії річки в Києві залишки російської ракети, яка атакувала столицю днями. Рятувальники застерігають, що подібні металеві уламки становлять серйозну загрозу для людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Telegram.
За даними рятувальників, уламки ракети потрапили у водойму під час однієї з нещодавніх ворожих атак на Київ. Фахівці зазначають, що конкретно ці вилучені фрагменти були безпечними та не несли прямої загрози вибуху.
"Залізяччя, приховане під товщею води - це пастка для кожного, хто попри застереження випробовує долю, пірнаючи у водойму", - застерігають у ДСНС.
Рятувальники закликають громадян бути пильними. У разі виявлення будь-яких підозрілих чи вибухонебезпечних предметів необхідно дотримуватися наступних правил:
Нагадаємо, у ніч на 19 березня Росія здійснила масштабну атаку, випустивши по території України 133 безпілотники (близько 70 з них - типу "Шахед"). Попри роботу ППО, падіння уламків зафіксовано у кількох регіонах.
Зокрема, в Одесі пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, а у Львові уламки збитого дрона впали на територію будівлі СБУ. У Запоріжжі через атаку на інфраструктуру понад 38 тисяч будинків залишилися без світла.