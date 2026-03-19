UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

У Києві з річки дістали уламки російської ракети: у ДСНС попередили про приховану небезпеку

16:00 19.03.2026 Чт
2 хв
Рятувальники закликають не торкатися підозрілих предметів - навіть невибухові уламки є небезпечними
aimg Василина Копитко
Уламки ракети потрапили у водойму під час однієї з нещодавніх ворожих атак (фото: ДСНС/Telegram)

Водолази-сапери ДСНС вилучили з акваторії річки в Києві залишки російської ракети, яка атакувала столицю днями. Рятувальники застерігають, що подібні металеві уламки становлять серйозну загрозу для людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Telegram.

Головне:

  • Що сталося: Водолази ДСНС знайшли та дістали з річки в Києві залишки російської ракети.
  • Небезпека: Навіть безпечні (невибухові) уламки загрожують травмами людям, оскільки вони гострі та приховані під водою.
  • Заклик ДСНС: Суворо заборонено торкатися підозрілих предметів; про всі знахідки треба повідомляти рятувальні служби.

Роботи в акваторії

За даними рятувальників, уламки ракети потрапили у водойму під час однієї з нещодавніх ворожих атак на Київ. Фахівці зазначають, що конкретно ці вилучені фрагменти були безпечними та не несли прямої загрози вибуху.

"Залізяччя, приховане під товщею води - це пастка для кожного, хто попри застереження випробовує долю, пірнаючи у водойму", - застерігають у ДСНС.

Уламки російської ракети витягнули із водойми (фото: ДСНСTelegram)

Правила безпеки

Рятувальники закликають громадян бути пильними. У разі виявлення будь-яких підозрілих чи вибухонебезпечних предметів необхідно дотримуватися наступних правил:

  • не підходити до знахідки;
  • не чіпати та не намагатися самостійно вилучити предмет;
  • негайно повідомити про знахідку за номерами 101 або 112.

Масована атака на Україну в ніч на 19 березня

Нагадаємо, у ніч на 19 березня Росія здійснила масштабну атаку, випустивши по території України 133 безпілотники (близько 70 з них - типу "Шахед"). Попри роботу ППО, падіння уламків зафіксовано у кількох регіонах.

Зокрема, в Одесі пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, а у Львові уламки збитого дрона впали на територію будівлі СБУ. У Запоріжжі через атаку на інфраструктуру понад 38 тисяч будинків залишилися без світла.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
