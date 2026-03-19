В Киеве из реки достали обломки российской ракеты: в ГСЧС предупредили о скрытой опасности

16:00 19.03.2026 Чт
2 мин
Спасатели призывают не касаться подозрительных предметов - даже невзрывные обломки опасны
aimg Василина Копытко
Обломки ракеты попали в водоем во время одной из недавних вражеских атак (фото: ГСЧС/Telegram)

Водолазы-саперы ГСЧС изъяли из акватории реки в Киеве остатки российской ракеты, которая атаковала столицу на днях. Спасатели предостерегают, что подобные металлические обломки представляют серьезную угрозу для людей.

Главное:

  • Что произошло: Водолазы ГСЧС нашли и достали из реки в Киеве остатки российской ракеты.
  • Опасность: Даже безопасные (невзрывные) обломки угрожают травмами людям, поскольку они острые и скрыты под водой.
  • Призыв ГСЧС: Строго запрещено касаться подозрительных предметов; обо всех находках надо сообщать в спасательные службы.

Работы в акватории

По данным спасателей, обломки ракеты попали в водоем во время одной из недавних вражеских атак на Киев. Специалисты отмечают, что конкретно эти изъятые фрагменты были безопасными и не несли прямой угрозы взрыва.

"Железяки, скрытые под толщей воды - это ловушка для каждого, кто несмотря на предостережения испытывает судьбу, ныряя в водоем", - предостерегают в ГСЧС.

Обломки российской ракеты вытащили из водоема (фото: ГСЧСTelegram)

Правила безопасности

Спасатели призывают граждан быть бдительными. В случае обнаружения любых подозрительных или взрывоопасных предметов необходимо придерживаться следующих правил:

  • не подходить к находке;
  • не трогать и не пытаться самостоятельно изъять предмет;
  • немедленно сообщить о находке по номерам 101 или 112.

Массированная атака на Украину в ночь на 19 марта

Напомним, в ночь на 19 марта Россия осуществила масштабную атаку, выпустив по территории Украины 133 беспилотника (около 70 из них - типа "Шахед"). Несмотря на работу ПВО, падение обломков зафиксировано в нескольких регионах.

В частности, в Одессе повреждены жилые дома и инфраструктура, а во Львове обломки сбитого дрона упали на территорию здания СБУ. В Запорожье из-за атаки на инфраструктуру более 38 тысяч домов остались без света.

