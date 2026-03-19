В Киеве из реки достали обломки российской ракеты: в ГСЧС предупредили о скрытой опасности

Водолазы-саперы ГСЧС изъяли из акватории реки в Киеве остатки российской ракеты, которая атаковала столицу на днях. Спасатели предостерегают, что подобные металлические обломки представляют серьезную угрозу для людей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram.
Главное:
По данным спасателей, обломки ракеты попали в водоем во время одной из недавних вражеских атак на Киев. Специалисты отмечают, что конкретно эти изъятые фрагменты были безопасными и не несли прямой угрозы взрыва.
"Железяки, скрытые под толщей воды - это ловушка для каждого, кто несмотря на предостережения испытывает судьбу, ныряя в водоем", - предостерегают в ГСЧС.
Спасатели призывают граждан быть бдительными. В случае обнаружения любых подозрительных или взрывоопасных предметов необходимо придерживаться следующих правил:
Напомним, в ночь на 19 марта Россия осуществила масштабную атаку, выпустив по территории Украины 133 беспилотника (около 70 из них - типа "Шахед"). Несмотря на работу ПВО, падение обломков зафиксировано в нескольких регионах.
В частности, в Одессе повреждены жилые дома и инфраструктура, а во Львове обломки сбитого дрона упали на территорию здания СБУ. В Запорожье из-за атаки на инфраструктуру более 38 тысяч домов остались без света.