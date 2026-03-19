В Киеве из реки достали обломки российской ракеты: в ГСЧС предупредили о скрытой опасности

Водолазы ГСЧС нашли и достали из реки в Киеве остатки российской ракеты. Опасность: Даже безопасные (невзрывные) обломки угрожают травмами людям, поскольку они острые и скрыты под водой.

Призыв ГСЧС: Строго запрещено касаться подозрительных предметов; обо всех находках надо сообщать в спасательные службы.

Работы в акватории

По данным спасателей, обломки ракеты попали в водоем во время одной из недавних вражеских атак на Киев. Специалисты отмечают, что конкретно эти изъятые фрагменты были безопасными и не несли прямой угрозы взрыва.

"Железяки, скрытые под толщей воды - это ловушка для каждого, кто несмотря на предостережения испытывает судьбу, ныряя в водоем", - предостерегают в ГСЧС.

Обломки российской ракеты вытащили из водоема (фото: ГСЧСTelegram)

Правила безопасности

Спасатели призывают граждан быть бдительными. В случае обнаружения любых подозрительных или взрывоопасных предметов необходимо придерживаться следующих правил: