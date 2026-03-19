У Запоріжжі тисячі будинків залишилися без світла через удар РФ
Російські війська вранці 19 березня атакували енергетичну інфраструктуру Запоріжжя. Понад 38 тисяч будинків залишилися без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Росіяни атакували інфраструктуру обласного центру. В деяких районах міста можуть спостерігатись перепади напруги", - повідомив Федоров.
За його словами, одна людина дістала поранень.
Постраждалий у тяжкому стані. На місце направлено медиків.
Фото: росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)
Також через ворожий удар знеструмлено понад 38 тисяч побутових та ще близько 2 тисяч юридичних абонентів.
Для забезпечення безперебійної роботи об’єкти переводять на резервні джерела живлення.
Оновлено 8:32
Електропостачання відновлено вже для понад 83% абонентів.
Без світла залишаються 6 265 побутових та 305 юридичних споживачів.
Нагадаємо, у ніч на 19 березня російські війська атакували Україну 133 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося знищити 109 ворожих безпілотнків.
Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Зокрема, росіяни масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені понад десяток будинків, гуртожиток одного з університетів, і троє людей постраждали.