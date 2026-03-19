У Запоріжжі тисячі будинків залишилися без світла через удар РФ

Російські війська вранці 19 березня атакували енергетичну інфраструктуру Запоріжжя. Понад 38 тисяч будинків залишилися без світла.

"Росіяни атакували інфраструктуру обласного центру. В деяких районах міста можуть спостерігатись перепади напруги", - повідомив Федоров. За його словами, одна людина дістала поранень. Постраждалий у тяжкому стані. На місце направлено медиків. Фото: росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp) Також через ворожий удар знеструмлено понад 38 тисяч побутових та ще близько 2 тисяч юридичних абонентів. Для забезпечення безперебійної роботи об’єкти переводять на резервні джерела живлення. Оновлено 8:32 Електропостачання відновлено вже для понад 83% абонентів. Без світла залишаються 6 265 побутових та 305 юридичних споживачів.