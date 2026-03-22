ua en ru
Нд, 22 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Києві прорвало тепломережу на мосту Патона: два райони залишились без опалення

10:55 22.03.2026 Нд
2 хв
Коли відновлять теплопостачання?
aimg Ірина Глухова
У Києві прорвало тепломережу на мосту Патона: два райони залишились без опалення Фото: міст Патона (Getty Images)

Сьогодні вранці, 22 березня, у Києві на мосту Патона прорвало тепломережу. Через аварію два мікрорайони залишилася без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА) у Telegram.

Як зазначається, витік теплоносія зафіксували близько 07:30. Унаслідок пошкодження утворилася пара. Фахівці "Київтеплоенерго" вже локалізували пошкодження тепломережі на мосту Патона та розпочали ремонтні роботи.

"Через особливість прокладання мережі безпосередньо під мостовою конструкцією роботи виконуватимуть верхолази", - уточнили у КМДА.

На час ремонту тимчасово призупинили подачу тепла до житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки. Відновити теплопостачання обіцяють одразу після завершення робіт.

Опалювальний сезон в Україні

В Україні розпочався процес завершення опалювального сезону. Першим "прикрутити батареї" заявив Миколаїв.

Згідно з ухваленим рішенням, офіційною датою закінчення опалювального сезону 2025–2026 у місті визначено 24 березня. Це стосується всіх об’єктів, підключених до централізованого теплопостачання.

Також стало відомо, що цього року завершення опалювального сезону в Україні відбуватиметься не за фіксованим графіком, а залежно від температурного режиму в кожному регіоні. У деяких містах через потепління вже ввели режим економії.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба наголосив, що держава готова забезпечувати теплом оселі українців стільки, скільки цього вимагатиме погода.

За його словами, запасів палива вистачить для роботи систем навіть до середини квітня.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальні служби столиці вже готуються до наступного опалювального сезону.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
