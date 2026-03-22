У Києві прорвало тепломережу на мосту Патона: два райони залишились без опалення

Сьогодні вранці, 22 березня, у Києві на мосту Патона прорвало тепломережу. Через аварію два мікрорайони залишилася без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА) у Telegram .

На час ремонту тимчасово призупинили подачу тепла до житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки. Відновити теплопостачання обіцяють одразу після завершення робіт.

"Через особливість прокладання мережі безпосередньо під мостовою конструкцією роботи виконуватимуть верхолази", - уточнили у КМДА.

Як зазначається, витік теплоносія зафіксували близько 07:30. Унаслідок пошкодження утворилася пара. Фахівці "Київтеплоенерго" вже локалізували пошкодження тепломережі на мосту Патона та розпочали ремонтні роботи.

Опалювальний сезон в Україні

В Україні розпочався процес завершення опалювального сезону. Першим "прикрутити батареї" заявив Миколаїв.

Згідно з ухваленим рішенням, офіційною датою закінчення опалювального сезону 2025–2026 у місті визначено 24 березня. Це стосується всіх об’єктів, підключених до централізованого теплопостачання.

Також стало відомо, що цього року завершення опалювального сезону в Україні відбуватиметься не за фіксованим графіком, а залежно від температурного режиму в кожному регіоні. У деяких містах через потепління вже ввели режим економії.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба наголосив, що держава готова забезпечувати теплом оселі українців стільки, скільки цього вимагатиме погода.

За його словами, запасів палива вистачить для роботи систем навіть до середини квітня.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальні служби столиці вже готуються до наступного опалювального сезону.