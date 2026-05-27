У Києві пропонують запустити річковий громадський транспорт: що відомо

На сайті Київської міської ради стрімко набирає оберти петиція з пропозицією відновити та розвивати громадський річковий транспорт на Дніпрі.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію.
Головне:
Автор петиції Руслан Джансуркаєв підкреслює, що пересування Києвом у години пік перетворилося на серйозну проблему для містян через постійні ремонти та незадовільний технічний стан ключових мостів.
"Зважаючи на те, що в столиці з 2014 року не відкрилось жодної станції метро, а перспективи таких відкриттів навіть не проглядаються, було б доцільно шукати нестандартні шляхи вирішення проблем заторів та розвитку громадського транспорту", - зазначається в тексті звернення.
На думку ініціатора, Дніпро є готовою транспортною артерією, використання якої мінімізує витрати на будівництво нової наземної інфраструктури та забезпечить альтернативний зв'язок між лівим та правим берегами.
Петиція уже зібрала 2 065 підписів із 6 000 необхідних (це понад 34% від цільового показника).
До кінця голосування залишається 24 дні. Якщо ініціатива набере потрібну підтримку, її будуть зобов'язані розглянути профільні департаменти КМДА.
Зараз на сайті КМДА також збирають голоси для перейменування станції метро "Площа Українських Героїв" на честь видатного українського поета та дисидента Василя Стуса. Автор вважає, що сьогоднішня назва є безособовою і насправді не прославляє захисників.
