В Киеве предлагают запустить речной общественный транспорт: что известно

На сайте Киевского городского совета стремительно набирает обороты петиция с предложением восстановить и развивать общественный речной транспорт на Днепре.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию.
Автор петиции Руслан Джансуркаев подчеркивает, что передвижение по Киеву в часы пик превратилось в серьезную проблему для горожан из-за постоянных ремонтов и неудовлетворительного технического состояния ключевых мостов.
"Учитывая то, что в столице с 2014 года не открылось ни одной станции метро, а перспективы таких открытий даже не просматриваются, было бы целесообразно искать нестандартные пути решения проблем пробок и развития общественного транспорта", - отмечается в тексте обращения.
По мнению инициатора, Днепр является готовой транспортной артерией, использование которой минимизирует затраты на строительство новой наземной инфраструктуры и обеспечит альтернативную связь между левым и правым берегами.
Петиция уже собрала 2 065 подписей из 6 000 необходимых (это более 34% от целевого показателя).
До конца голосования остается 24 дня. Если инициатива наберет нужную поддержку, ее будут обязаны рассмотреть профильные департаменты КГГА.
Сейчас на сайте КГГА также собирают голоса для переименования станции метро "Площадь Украинских Героев" в честь выдающегося украинского поэта и диссидента Василия Стуса. Автор считает, что сегодняшнее название является безличным и на самом деле не прославляет защитников.
