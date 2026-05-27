В Киеве предлагают запустить речной общественный транспорт: что известно

Масштабирование проекта: В перспективе речные маршруты планируют соединить не только с различными районами Киева, но и с пригородом.

Почему столице нужно водное сообщение

Автор петиции Руслан Джансуркаев подчеркивает, что передвижение по Киеву в часы пик превратилось в серьезную проблему для горожан из-за постоянных ремонтов и неудовлетворительного технического состояния ключевых мостов.

"Учитывая то, что в столице с 2014 года не открылось ни одной станции метро, а перспективы таких открытий даже не просматриваются, было бы целесообразно искать нестандартные пути решения проблем пробок и развития общественного транспорта", - отмечается в тексте обращения.

По мнению инициатора, Днепр является готовой транспортной артерией, использование которой минимизирует затраты на строительство новой наземной инфраструктуры и обеспечит альтернативную связь между левым и правым берегами.

Сколько голосов осталось собрать

Петиция уже собрала 2 065 подписей из 6 000 необходимых (это более 34% от целевого показателя).

До конца голосования остается 24 дня. Если инициатива наберет нужную поддержку, ее будут обязаны рассмотреть профильные департаменты КГГА.