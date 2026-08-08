У Києві пропонують перевести школи на дистанційне навчання: у чому причина

У Києві створили петицію із закликом перевести навчання у школах на дистанційний формат. Авторка звернення вважає, що через посилення російських атак діти перебувають у постійному стресі, а очне навчання в таких умовах є небезпечним.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на петицію №14436 на сайті КМДА.
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Авторка петиції Вікторія Войтюк зазначає, що через постійні обстріли діти перебувають у стані стресу.
За її словами, під час балістичних атак не завжди є достатньо часу, щоб безпечно дістатися укриття. Крім того, через регулярні нічні обстріли школярі часто змушені проводити в укриттях значну частину ночі, що позначається на їхньому самопочутті та здатності навчатися.
"В таких умовах, коли нічні обстріли декілька разів на тиждень, неможливо повноцінно ходити до школи, тому що вони навіть виспатись нормально не можуть, оскільки змушенні майже цілу ніч сидіти в укритті", - йдеться у тексті петиції.
Також авторка нагадує, що під час пандемії та на початку повномасштабної війни українські школи вже працювали дистанційно, тому, на її думку, учнів не варто зобов'язувати відвідувати навчальні заклади за нинішньої безпекової ситуації.
Петицію зареєстрували 5 серпня 2026 року. Для того щоб її розглянула Київська міська влада, вона має набрати 6 тисяч підписів протягом 60 днів.
Цієї зими після масштабних російських обстрілів значна частина Києва залишалась без опалення. Через це у деяких районах тимчасово об’єднували школи та дитсадки, щоб зберегти очний формат. Крім цього, в січні низку шкіл в Україні перевели на дистанційне навчання через різке похолодання. У деяких навчальних закладах продовжили зимові канікули.
Раніше колишній міністр освіти Оксен Лісовий заявляв, що після нічних обстрілів дітям можна не йти до школи, якщо вони виснажені. Надолужити втрачені знання вони зможуть після відновлення сил.