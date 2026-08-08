У Києві пропонують перевести школи на дистанційне навчання: у чому причина

Головне: На сайті КМДА зареєстрували петицію про переведення столичних шкіл на дистанційне навчання.

Авторка пояснює ініціативу посиленням російських обстрілів та психологічним навантаженням на дітей.

та психологічним навантаженням на дітей. У зверненні зазначається, що через нічні атаки школярі не можуть повноцінно відпочивати й навчатися.

Для розгляду петиції необхідно зібрати 6 тисяч підписів.

Чому просять перевести школи на дистанційне навчання

Авторка петиції Вікторія Войтюк зазначає, що через постійні обстріли діти перебувають у стані стресу.

За її словами, під час балістичних атак не завжди є достатньо часу, щоб безпечно дістатися укриття. Крім того, через регулярні нічні обстріли школярі часто змушені проводити в укриттях значну частину ночі, що позначається на їхньому самопочутті та здатності навчатися.

"В таких умовах, коли нічні обстріли декілька разів на тиждень, неможливо повноцінно ходити до школи, тому що вони навіть виспатись нормально не можуть, оскільки змушенні майже цілу ніч сидіти в укритті", - йдеться у тексті петиції.

Також авторка нагадує, що під час пандемії та на початку повномасштабної війни українські школи вже працювали дистанційно, тому, на її думку, учнів не варто зобов'язувати відвідувати навчальні заклади за нинішньої безпекової ситуації.

Що далі

Петицію зареєстрували 5 серпня 2026 року. Для того щоб її розглянула Київська міська влада, вона має набрати 6 тисяч підписів протягом 60 днів.