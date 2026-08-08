В Киеве предлагают перевести школы на дистанционное обучение: в чем причина

В Киеве создали петицию с призывом перевести обучение в школах на дистанционный формат. Автор обращения считает, что из-за усиления российских атак дети находятся в постоянном стрессе, а очное обучение в таких условиях опасно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию №14436 на сайте КГГА.
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Автор петиции Виктория Войтюк отмечает, что из-за постоянных обстрелов дети находятся в состоянии стресса.
По ее словам, во время баллистических атак не всегда достаточно времени, чтобы безопасно добраться до укрытия. Кроме того, из-за регулярных ночных обстрелов школьники часто вынуждены проводить в укрытиях значительную часть ночи, что сказывается на их самочувствии и способности учиться.
"В таких условиях, когда ночные обстрелы несколько раз в неделю, невозможно полноценно ходить в школу, потому что они даже выспаться нормально не могут, поскольку вынуждены почти всю ночь сидеть в укрытии", - говорится в тексте петиции.
Также автор напоминает, что во время пандемии и в начале полномасштабной войны украинские школы уже работали дистанционно, поэтому, по ее мнению, учеников не стоит обязывать посещать учебные заведения при нынешней ситуации безопасности.
Петиция была зарегистрирована 5 августа 2026 года. Для того чтобы ее рассмотрели Киевские городские власти, они должны набрать 6 тысяч подписей в течение 60 дней .
Этой зимой после масштабных российских обстрелов значительная часть в Киеве оставалась без отопления. Поэтому в некоторых районах временно объединяли школы и детсады, чтобы сохранить очный формат. Кроме этого, в январе ряд школ в Украине перевели на дистанционное обучение из-за резкого похолодания. В некоторых учебных заведениях продлили зимние каникулы.
Ранее бывший министр образования Оксен Лесной заявлял, что после ночных обстрелов детям можно не идти в школу, если они истощены. Получить знания они смогут после восстановления сил.