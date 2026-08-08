В Киеве предлагают перевести школы на дистанционное обучение: в чем причина

Главное: На сайте КГГА зарегистрировали петицию о переводе столичных школ на дистанционное обучение.

Автор объясняет инициативу усилением российских обстрелов и психологической нагрузкой на детей.

и психологической нагрузкой на детей. В обращении отмечается, что из-за ночных атак школьники не могут полноценно отдыхать и учиться.

Для рассмотрения петиции нужно собрать 6 тысяч подписей.

Почему просят перевести школы на дистанционное обучение

Автор петиции Виктория Войтюк отмечает, что из-за постоянных обстрелов дети находятся в состоянии стресса.

По ее словам, во время баллистических атак не всегда достаточно времени, чтобы безопасно добраться до укрытия. Кроме того, из-за регулярных ночных обстрелов школьники часто вынуждены проводить в укрытиях значительную часть ночи, что сказывается на их самочувствии и способности учиться.

"В таких условиях, когда ночные обстрелы несколько раз в неделю, невозможно полноценно ходить в школу, потому что они даже выспаться нормально не могут, поскольку вынуждены почти всю ночь сидеть в укрытии", - говорится в тексте петиции.

Также автор напоминает, что во время пандемии и в начале полномасштабной войны украинские школы уже работали дистанционно, поэтому, по ее мнению, учеников не стоит обязывать посещать учебные заведения при нынешней ситуации безопасности.

Что дальше

Петиция была зарегистрирована 5 августа 2026 года. Для того чтобы ее рассмотрели Киевские городские власти, они должны набрать 6 тысяч подписей в течение 60 дней .