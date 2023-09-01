МОН дозволяє школярам "прогулювати" уроки: про що йдеться

Після нічних обстрілів дітям можна не йти до школи у разі фізичного та психологічного виснаження. Надолужити втрачені знання буде простіше після відновлення сил.

Про це розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю " Суспільне ".

"Якщо дитина виснажена фізично і психологічно, не виспалася, давайте керуватися логікою. Ми ж не відправляємо дитину в школу коли вона себе погано почуває, коли захворіла. Ми дивимося на її стан, довіряємо їй", - пояснив Лісовий.

За словами міністра, навіть якщо в школі є укриття, дітям, які не спали вночі, ліпше дати перерву, аби вони змогли надолужити втрачені знання після відновлення сил. Зокрема з цим їм можуть допомогти такі інструменти, як Всеукраїнська школа онлайн.

Жодного регламенту

"Є рамка здорового глузду. Не можна зарегламентувати всі ситуації. Щобільше, коли ми зарегламентовуємо школи, по суті деактивуємо вчительський творчий потенціал, створюємо додатковий бюрократичний тиск. Ми можемо робити певні рекомендації, давати певні настанови. Але все одно батьки й вчитель визначають, як їм краще досягнути мети", - зауважив міністр.

Лісовий додав, що кожна дитина має власний ресурс, психологічну структуру та реакцію на ті, чи інші випадки. У зв'язку з цим не можна застосовувати одні рамки до всіх школярів.

"Є загальна стратегія, яка стосується психологічного стану дитини. Є робота в рамках програми "Ти як?" і перезавантаження служби психологічного супроводу освітнього процесу. А є індивідуальний стан дитини, індивідуальна реакція на її спроможності, на її потребу в кожній конкретній ситуації", - додав Оксен Лісовий.