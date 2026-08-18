У Києві пролунали вибухи на тлі атаки реактивних дронів

Ввечері вівторка, 18 серпня, у Києві пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги і атаки реактивних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та заяву Повітряних сил ЗСУ.
Повідомляється, що у столиці зараз працюють сили протиповітряної оборони.
"Небезпека зберігається, тому закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій", - йдеться у заяві.
У ПС перед цим повідомляли про реактивний безпілотник курсом на Дарницю.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському районі в дворі п'ятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого дрона, обійшлося без загоряння.
Він також наголосив, що у напрямку столиці ще летять ворожі дрони, і закликав залишатися в укриттях.
Нагадаємо, 18 серпня російські безпілотники атакували Київську область. Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що в місті пошкоджено цивільні об’єкти, а також виникли пожежі у трьох місцях.
Згодом стало відомо, що один із ударів припав на розподільчий центр мережі магазинів EVA та інтернет-магазину EVA.UA у Броварах.
Також 18 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Печенігах Харківської області. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 10 цивільних.
Крім того, через тривалу повітряну тривогу на Київщині "Укрзалізниця" вносила зміни до ранкового руху приміських поїздів за маршрутом Фастів-Київ. Пасажирам пропонували скористатися альтернативними рейсами.