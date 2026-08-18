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В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки реактивных дронов

19:41 18.08.2026 Вт
2 мин
Жителей столицы призывают находиться в безопасных местах до отбоя тревоги
aimg Валерий Ульяненко
Фото: мобильная группа ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вечером вторника, 18 августа, в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги и атаки реактивных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и заявление Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что в столице сейчас работают силы противовоздушной обороны.

"Опасность сохраняется, поэтому призываем не оставлять укрытий до официального сигнала об отбое", - говорится в заявлении.

В ВС перед этим сообщали о реактивном беспилотнике курсом на Дарницу.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе во дворе пятиэтажного жилого дома упали обломки вражеского дрона, обошлось без возгорания.

Он также подчеркнул, что в направлении столицы еще летят вражеские дроны и призвал оставаться в укрытиях.

Напомним, 18 августа российские беспилотники атаковали Киевскую область. Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что в городе повреждены гражданские объекты, а также возникли пожары в трех местах.

Впоследствии стало известно, что один из ударов пришелся на распределительный центр сети магазинов EVA и интернет-магазина EVA.UA в Броварах.

Также 18 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Печенегам Харьковской области. По последним данным, в результате атаки погибли 10 гражданских.

Кроме того, из-за длительной воздушной тревоги на Киевщине "Укрзализныця" вносила изменения в утреннее движение пригородных поездов по маршруту Фастов-Киев. Пассажирам предлагали воспользоваться альтернативными рейсами.

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