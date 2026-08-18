"Укрзалізниця" змінює рух поїздів через тривалу атаку на Київщині
Через тривалу повітряну тривогу на Київщині Укрзалізниця змінила ранкові рейси приміських потягів на напрямку Фастів - Київ. Пасажирам пропонують альтернативні потяги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Які потяги курсують замість звичних
Сьогодні вранці пасажирам напрямку Фастів - Київ радять скористатися резервними рейсами:
- потяги №6006 та №6008 Фастів-1 - Київ-Пасажирський замінили рейс №7030 Фастів-1 - Київ-Пасажирський;
- потяги №6005 та №6011 Київ-Пасажирський - Фастів-1 замінили рейс №7029 Київ-Пасажирський - Фастів-1.
Пасажирам радять стежити за офіційними каналами перевізника та слухати оголошення прямо на станціях відправлення.
У компанії пояснили, що рух приміських потягів повернеться до звичного розкладу одразу після завершення повітряної тривоги.
"Бережіть себе та перебувайте в безпечних місцях", - зазначили в Укрзалізниці.
Оновлено. В "Укрзалізниці" додали, що Також оперативні зміни у русі діятимуть сьогодні на напрямку Святошин - Клавдієво.
"Радимо скористатися такими рейсами:
- №6672 Клавдієво - Київ-Пасажирський;
- №6603 Святошин - Тетерів;
- №6604 Тетерів - Святошин.
- Сьогодні тимчасово на паузі поїзди: №6674 та №6676 Клавдієво - Святошин №6671 Святошин - Клавдієво", - йдеться у повідомленні.
Тим часом від самого ранку ворог атакує Бровари на Київщині. У Броварському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру через удари ворога.
За даними Київської обласної військової адміністрації, через російські дрони понівечено офісну будівлю, приватний будинок та складські приміщення. Попередньо, постраждалих немає.
Росія цієї ночі атакувала Україну з шести напрямків. Більшість дронів було збито, але є "прильоти".