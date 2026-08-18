"Укрзалізниця" змінює рух поїздів через тривалу атаку на Київщині

Через тривалу повітряну тривогу на Київщині Укрзалізниця змінила ранкові рейси приміських потягів на напрямку Фастів - Київ. Пасажирам пропонують альтернативні потяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Оновлено. В "Укрзалізниці" додали, що Також оперативні зміни у русі діятимуть сьогодні на напрямку Святошин - Клавдієво.

"Бережіть себе та перебувайте в безпечних місцях", - зазначили в Укрзалізниці.

У компанії пояснили, що рух приміських потягів повернеться до звичного розкладу одразу після завершення повітряної тривоги.

Пасажирам радять стежити за офіційними каналами перевізника та слухати оголошення прямо на станціях відправлення.

Тим часом від самого ранку ворог атакує Бровари на Київщині. У Броварському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру через удари ворога.

За даними Київської обласної військової адміністрації, через російські дрони понівечено офісну будівлю, приватний будинок та складські приміщення. Попередньо, постраждалих немає.

Росія цієї ночі атакувала Україну з шести напрямків. Більшість дронів було збито, але є "прильоти".