У Києві пролунали вибухи: столиця під ударом дронів

Росіяни ввечері 13 лютого знову намагаються атакувати Київ дронами. Наразі в столиці вже було чути вибухи та працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал мера Віталія Кличка.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні КМВА о 22:40.

Згодом у військовій адміністрації попередили, що загроза з повітря зберігається, тому жителів та гостей столиці закликали й надалі перебувати в укриттях. Вже 23:21 у Києві було чути вибухи.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав мер Віталій Кличко.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:29 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

