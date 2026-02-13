ua en ru
Пт, 13 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві пролунали вибухи: столиця під ударом дронів

П'ятниця 13 лютого 2026 23:29
UA EN RU
У Києві пролунали вибухи: столиця під ударом дронів Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни ввечері 13 лютого знову намагаються атакувати Київ дронами. Наразі в столиці вже було чути вибухи та працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал мера Віталія Кличка.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні КМВА о 22:40.

Згодом у військовій адміністрації попередили, що загроза з повітря зберігається, тому жителів та гостей столиці закликали й надалі перебувати в укриттях. Вже 23:21 у Києві було чути вибухи.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав мер Віталій Кличко.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:29 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві пролунали вибухи: столиця під ударом дронів

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Дрони
Новини
Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах
Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи