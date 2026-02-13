ua en ru
В Киеве прогремели взрывы: столица под ударом дронов

Пятница 13 февраля 2026 23:29
UA EN RU
В Киеве прогремели взрывы: столица под ударом дронов Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне вечером 13 февраля снова пытаются атаковать Киев дронами. Сейчас в столице уже были слышны взрывы и работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал мэра Виталия Кличко.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении КГВА в 22:40.

Впоследствии в военной администрации предупредили, что угроза с воздуха сохраняется, поэтому жителей и гостей столицы призвали и в дальнейшем находиться в укрытиях. Уже 23:21 в Киеве были слышны взрывы.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал мэр Виталий Кличко.

Обновлено в 23:41

В Киеве объявили отбой тревоги

Где объявляли тревогу

По состоянию на 23:29 карта воздушных тревог выглядела так. Как можно увидеть, сигнал продолжался в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве прогремели взрывы: столица под ударом дронов

Обстрелы Киева

Напомним, что россияне в течение последних полутора месяцев регулярно атакуют Киев, применяя для ударов дроны, баллистику и крылатые ракеты.

Одна из очередных атак произошла в ночь на 12 февраля. В результате ударов дронов и баллистики было зафиксировано 3 локаута с последствиями и повреждениями в Днепровском и Дарницком районах.

Утром стало известно, что после атаки без тепла остались 3700 домов, а около 107 тысяч семей - без света.

Подробнее о последствиях того обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

