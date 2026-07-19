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В Киеве раздались взрывы, РФ атаковала баллистикой

01:26 19.07.2026 Вс
1 мин
Воздушные силы сообщили о движении ракет через Черниговщину
aimg Екатерина Коваль
В Киеве раздались взрывы, РФ атаковала баллистикой Фото: в городе прогремел ряд взрывов (facebook.com/DSNSKyiv)
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В ночь на 19 июля в Киеве раздались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.

Что известно по состоянию на сейчас

В 1:21 Воздушные силы предупредили о пусках баллистических ракет из Брянской области, впоследствии КМВА также предупредили об объявлении воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистики.

В 1:25 в Киеве раздались взрывы.

КМВА призвала жителей немедленно находиться в укрытиях до завершения тревоги.

В ночь на 16 июля украинская ПВО сбила часть баллистики и дронов, однако не все цели удалось перехватить - тогда же Россия атаковала Киев баллистикой, в результате чего в городе раздалась серия мощных взрывов и возникли сильные пожары.

Также РБК-Украина писала об обстреле столицы в ночь на 14 июля – тогда первые последствия зафиксировали в Голосеевском и Дарницком районах.

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