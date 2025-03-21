В Києві пролунали вибухи: працює ППО

Надвечір 20 березня в Києві пролунали вибухи. На лівому березі міста працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка та Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - додали в адміністрації.

Водночас в КМВА додали, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

Він також зазначив, що ворожий безпілотник прямує в напрямку центру столиці.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - заявив Кличко.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері російські військові запустили по Україні дрони. РБК-Україна детально описало в яких регіонах існує небезпека ворожих ударів.

Зауважимо, що росіяни провели переговори з США, після чого ворог нібито погодився не бити по енергетиці в Україні. Однак, російські військові, як і раніше продовжують вдаватись до нічних обстрілів.

Наприклад, у ніч на 21 березня росіяни запустили проти України 214 ударних дронів. Внаслідок атаки постраждали Одеська, Хмельницька, Сумська та Київська області.

Перед тим, у ніч на 20 березня противник атакував 171 ударним БпЛА.

Сьогодні, 21 березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в останні дні росіяни запускають рекордні кількості дронів.

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