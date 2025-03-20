Росіяни атакували Україну 171 дроном з п'яти напрямків. Як відпрацювала ППО
Російська армія влаштувала масовану дронову атаку по Україні, запустивши 171 дрон. ППО працювала в низці регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 20 березня противник атакував 171 ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.
Окупанти запускали безпілотники із напрямків - Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда (Крим).
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 8:30 підтверджено збиття 75 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - зазначили військові.
ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
Крім того, 63 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.
Наслідки атаки РФ по Україні
Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградська, Сумська та Донецька області.
Наслідки атаки РФ по Україні
Унаслідок російської атаки постраждали Кіровоградська, Сумська та Донецька області.
Зокрема, росіяни атакували дронами Кіровоградську область, під ударом перебували житлові будинки в Кропивницькому. На даний момент у Кропивницькому через атаку РФ постраждали 10 людей, серед них є діти.
Також російські дрони збивали на підступах до Києва. ППО збила 11 безпілотників, враховуючи той факт, що тривоги в Києві не оголошували.
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