Росіяни атакували Україну 171 дроном з п'яти напрямків. Як відпрацювала ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Крім того, 63 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

"Станом на 8:30 підтверджено збиття 75 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - зазначили військові.

"У ніч на 20 березня противник атакував 171 ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградська, Сумська та Донецька області.

Наслідки атаки РФ по Україні

Унаслідок російської атаки постраждали Кіровоградська, Сумська та Донецька області.

Зокрема, росіяни атакували дронами Кіровоградську область, під ударом перебували житлові будинки в Кропивницькому. На даний момент у Кропивницькому через атаку РФ постраждали 10 людей, серед них є діти.

Також російські дрони збивали на підступах до Києва. ППО збила 11 безпілотників, враховуючи той факт, що тривоги в Києві не оголошували.

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