В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

Вечером 20 марта в Киеве прогремели взрывы. На левом берегу города работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко и Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - добавили в администрации.

В то же время в КГВА добавили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

Он также отметил, что вражеский беспилотник направляется в направлении центра столицы.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - заявил Кличко.

Напомним, что сегодня вечером российские военные запустили по Украине дроны. РБК-Украина подробно описало в каких регионах существует опасность вражеских ударов.

Заметим, что россияне провели переговоры с США, после чего враг якобы согласился не бить по энергетике в Украине. Однако, российские военные по-прежнему продолжают прибегать к ночным обстрелам.

Например, в ночь на 21 марта россияне запустили против Украины 214 ударных дронов. В результате атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.

Перед тем, в ночь на 20 марта противник атаковал 171 ударным БпЛА.

Сегодня, 21 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в последние дни россияне запускают рекордные количества дронов.

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