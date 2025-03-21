Росіяни запустили по Україні дрони: де існує загроза
Надвечір, 21 березня, російські окупанти знову запустили по Україні ударні безпілотники. Ворожі дрони вже фіксують у низці регіонів країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 21:24 ворожі дрони фіксують:
- на півдні та сході Дніпропетровської області, курс - північно-західний,
- в центрі Кіровоградської області, курс - південно-західний,
- на сході Харківської області, курс - південно-західний,
- на півночі Сумської області, курс - південно-західний,
- на заході Сумської області, курс - східний. "Шахеди" в районі Сум,
- в центрі та на півночі Чернігівської області, курс - південно-західний,
- на сході Черкаської області, курс - північно-західний.
Де оголосили тривогу
Станом на 21:26 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги спостерігається відразу у кількох регіонах України.
Нагадаємо, що попри переговори з США ворог продовжує вдаватись до нічних обстрілів. Наприклад, у ніч на 21 березня росіяни запустили проти України 214 ударних дронів. Внаслідок атаки постраждали Одеська, Хмельницька, Сумська та Київська області.
Перед тим, у ніч на 20 березня противник атакував 171 ударним БпЛА.
Сьогодні, 21 березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в останні дні росіяни запускають рекордні кількості дронів.
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