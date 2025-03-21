Росіяни запустили по Україні дрони: де існує загроза

Надвечір, 21 березня, російські окупанти знову запустили по Україні ударні безпілотники. Ворожі дрони вже фіксують у низці регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 21:26 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги спостерігається відразу у кількох регіонах України.

Нагадаємо, що попри переговори з США ворог продовжує вдаватись до нічних обстрілів. Наприклад, у ніч на 21 березня росіяни запустили проти України 214 ударних дронів. Внаслідок атаки постраждали Одеська, Хмельницька, Сумська та Київська області.

Перед тим, у ніч на 20 березня противник атакував 171 ударним БпЛА.

Сьогодні, 21 березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в останні дні росіяни запускають рекордні кількості дронів.

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