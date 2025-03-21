В останні дні росіяни запускають рекордні кількості дронів, - Шмигаль

Російська Федерація (РФ) продовжує терор проти українських міст та цивільних. За останні дні фіксуються рекордні кількості запущених безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання .

"На місцях атак працюють усі необхідні служби. Щиро дякуємо рятувальникам, медикам та усім, хто допомагає долати наслідки цих російських атак", - відзначив він.

Він додав, що цієї ночі під масованим ударом опинилась Одеська область . Перед цим ворог завдав масштабної атаки проти Кропивницького.

"У ці дні ми бачимо рекордну кількість запущених росіянами дронів. І основна ціль ударів - цивільна інфраструктура та залякування мирного населення", - заявив Шмигаль.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни РФ регулярно вдається до обстрілів, застосовуючи ракети різних типів, артилерію, безпілотники та керовані авіаційні бомби. Дронам ж ворог атакує фактично кожної ночі, що створює серйозну загрозу для цивільних.

Окремо вартувало б додати й те, що наразі Сполучені Штати Америки (США) намагаються докласти зусиль щодо встановлення 30-денного режиму тиші на фронті. Пропозицію підтримує й Україна. Росія ж, своєю чергою, погодилась на взаємну відмову сторін від ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Так чи інакше, ворог продовжує вдаватись до нічних обстрілів. Наприклад, у ніч на 21 березня росіяни запустили проти України 214 ударних дронів. Внаслідок атаки постраждали Одеська, Хмельницька, Сумська та Київська області.

Зокрема у ніч на 20 березня противник атакував 171 ударним БпЛА.

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