У Києві пролунали вибухи через російську атаку балістикою

"Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - повідомили в міській військовій адміністрації.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух швидкісних цілей на Сумщині в напрямку Києва, а пізніше в місті пролунала низка вибухів.

Оновлено 01:57

У Солом'янському районі наслідки атаки зафіксували у двох місцях. На одній локації уламки впали на відкриту територію, на іншій через удар пошкоджено нежитлову будівлю.

Крім того, у Печерському районі, за попередніми даними, загорілася нежитлова будівля.

Інформацію про постраждалих з'ясовують, повідомили в КМВА.

Оновлено 2:02

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.