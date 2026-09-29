В Киеве прогремели взрывы из-за российской атаки баллистикой

28 сентября российский дрон попал в здание Национальной академии наук в центре Киева. Впоследствии количество жертв этого удара возросло до двух человек .

Среди погибших помощница экс-секретаря СНБО Горбулина . Сам Владимир Горбулин во время атаки находился на рабочем месте и получил легкую травму.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на месте продолжаются спасательные работы: пожарные тушат пожар и ищут людей, которые могли оставаться внутри. Он также пообещал, что Россия получит ответ на этот удар.

В то же утро россияне атаковали Киев дронами . В Оболонском и Шевченковском районах повреждены АЗС и офисное здание.

Кроме того, под удар попал медицинский центр "Добробут" . Есть раненые, а клиника временно приостановила работу.