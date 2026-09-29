У Києві пролунали вибухи через російську атаку балістикою

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У ніч на вівторок, 29 вересня, Росія завдала чергового балістичного удару по столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.

"Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - повідомили в міській військовій адміністрації. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух швидкісних цілей на Сумщині в напрямку Києва, а пізніше в місті пролунала низка вибухів. Оновлено 01:57 У Солом'янському районі наслідки атаки зафіксували у двох місцях. На одній локації уламки впали на відкриту територію, на іншій через удар пошкоджено нежитлову будівлю. Крім того, у Печерському районі, за попередніми даними, загорілася нежитлова будівля. Інформацію про постраждалих з'ясовують, повідомили в КМВА. Оновлено 2:02 Відбій загрози застосування балістичного озброєння.