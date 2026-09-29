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У Києві пролунали вибухи через російську атаку балістикою

01:23 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
У Києві пролунали вибухи через російську атаку балістикою Фото: киян просять залишатися в безпечних місцях (Getty Images)
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У ніч на вівторок, 29 вересня, Росія завдала чергового балістичного удару по столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.

"Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - повідомили в міській військовій адміністрації.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух швидкісних цілей на Сумщині в напрямку Києва, а пізніше в місті пролунала низка вибухів.

Оновлено 01:57

У Солом'янському районі наслідки атаки зафіксували у двох місцях. На одній локації уламки впали на відкриту територію, на іншій через удар пошкоджено нежитлову будівлю.

Крім того, у Печерському районі, за попередніми даними, загорілася нежитлова будівля.

Інформацію про постраждалих з'ясовують, повідомили в КМВА.

Оновлено 2:02

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

28 вересня російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук в центрі Києва. Згодом кількість жертв цього удару зросла до двох людей.

Серед загиблих помічниця ексcекретаря РНБО Горбуліна. Сам Володимир Горбулін під час атаки перебував на робочому місці й дістав легку травму.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на місці тривають рятувальні роботи: вогнеборці гасять пожежу та шукають людей, які могли залишатися всередині. Він також пообіцяв, що Росія отримає відповідь за цей удар.

Того ж ранку росіяни атакували Київ дронами. В Оболонському та Шевченківському районах пошкоджено АЗС та офісну будівлю.

Крім того, під удар потрапив медичний центр "Добробут". Є поранені, а клініка тимчасово призупинила роботу.

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