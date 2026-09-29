У Києві пролунали вибухи через російську атаку балістикою
У ніч на вівторок, 29 вересня, Росія завдала чергового балістичного удару по столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.
"Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - повідомили в міській військовій адміністрації.
Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух швидкісних цілей на Сумщині в напрямку Києва, а пізніше в місті пролунала низка вибухів.
Оновлено 01:57
У Солом'янському районі наслідки атаки зафіксували у двох місцях. На одній локації уламки впали на відкриту територію, на іншій через удар пошкоджено нежитлову будівлю.
Крім того, у Печерському районі, за попередніми даними, загорілася нежитлова будівля.
Інформацію про постраждалих з'ясовують, повідомили в КМВА.
Оновлено 2:02
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
28 вересня російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук в центрі Києва. Згодом кількість жертв цього удару зросла до двох людей.
Серед загиблих помічниця ексcекретаря РНБО Горбуліна. Сам Володимир Горбулін під час атаки перебував на робочому місці й дістав легку травму.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на місці тривають рятувальні роботи: вогнеборці гасять пожежу та шукають людей, які могли залишатися всередині. Він також пообіцяв, що Росія отримає відповідь за цей удар.
Того ж ранку росіяни атакували Київ дронами. В Оболонському та Шевченківському районах пошкоджено АЗС та офісну будівлю.
Крім того, під удар потрапив медичний центр "Добробут". Є поранені, а клініка тимчасово призупинила роботу.