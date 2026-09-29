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В Киеве прогремели взрывы из-за российской атаки баллистикой

01:23 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
В Киеве прогремели взрывы из-за российской атаки баллистикой Фото: киевлян просят оставаться в безопасных местах (Getty Images)
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В ночь на вторник, 29 сентября, Россия нанесла очередной баллистический удар по столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и Воздушные силы ВСУ.

"Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - сообщили в городской военной администрации.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении скоростных целей в Сумской области в направлении Киева, а позже в городе прозвучал ряд взрывов.

28 сентября российский дрон попал в здание Национальной академии наук в центре Киева. Впоследствии количество жертв этого удара возросло до двух человек .

Среди погибших помощница экс-секретаря СНБО Горбулина . Сам Владимир Горбулин во время атаки находился на рабочем месте и получил легкую травму.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на месте продолжаются спасательные работы: пожарные тушат пожар и ищут людей, которые могли оставаться внутри. Он также пообещал, что Россия получит ответ на этот удар.

В то же утро россияне атаковали Киев дронами . В Оболонском и Шевченковском районах повреждены АЗС и офисное здание.

Кроме того, под удар попал медицинский центр "Добробут" . Есть раненые, а клиника временно приостановила работу.

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