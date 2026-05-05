У Києві пролунали вибухи через атаку дронів

Дрони летіли з Чернігівщини на Київщину та з північного-сходу на столицю, про що повідомляли в ПС, В 4:40 зафіксували роботу ППО.

"В столиці гучно. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!" - повідомив Ткаченко.

На карті повітряних тривог було помітно, що небезпека загрожувала переважно північним областям та Донбасу.

Фото: карта повітряних тривог в ніч на 5 травня (t.me/alarmua)

Слід зазначити, що незавдовго до цього в Україні була загроза балістики. Поки що деталей про наслідки нальоту безпілотників на столицю немає.