Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киеве прогремели взрывы из-за атаки дронов

04:51 05.05.2026 Вт
2 мин
В столице были слышны взрывы после оповещения об опасности от дронов
aimg Юлия Маловичко
Фото: военный ВСУ (Getty Images)

В Киеве на фоне атаки дронов раздались взрывы. Воздушные Силы сообщали об угрозе с неба, вбло слышна работа ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу столичной МВА Тимура Ткаченко и пресс-службу КГГА.

Читайте также: Ракетный удар по Киеву: известно о первой жертве, количество раненых растет

Дроны летели с Черниговщины на Киевщину и с северо-востока на столицу, о чем сообщали в ПС, в 4:40 зафиксировали работу ПВО.

"В столице громко. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!" - сообщил Ткаченко.

На карте воздушных тревог было заметно, что опасность угрожала преимущественно северным областям и Донбассу.

Фото: карта воздушных тревог в ночь на 5 мая (t.me/alarmua)

Следует отметить, что незадолго до этого в Украине была угроза баллистики. Пока что деталей о последствиях налета беспилотников на столицу нет.

Недавние атаки на Киев

Как известно, россияне довольно часто атакуют Киев различными видами вооружений: чаще всего дронами "Шахед" и "Гербера", хотя враг применяет в последнее время и обновленные типы беспилотников.

Например, несколько дней назад в столице также раздавались взрывы на фоне дроновой атаки. Тогда РФ запустила беспилотники сразу с нескольких направлений.

Еще чуть раньше в Киеве также раздавались взрывы из-за вражеских налетов беспилотников. Тогда последствия фиксировали в Шевченковском, Соломенском районах, на Оболони и не только. Были пострадавшие.

16 апреля обстрел столицы прошел с более плачевными последствиями, россияне применили кроме дронов ракеты. Кроме изуродованных домов и других объектов сообщалось о нескольких погибших, среди которых ребенок, и еще большее количество раненых.

Пожары тогда тушили на Оболони, в Шевченковском, Подольском районах и не только.

