В Киеве прогремели взрывы из-за атаки дронов

Дроны летели с Черниговщины на Киевщину и с северо-востока на столицу, о чем сообщали в ПС, в 4:40 зафиксировали работу ПВО.

"В столице громко. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!" - сообщил Ткаченко.

На карте воздушных тревог было заметно, что опасность угрожала преимущественно северным областям и Донбассу.

Фото: карта воздушных тревог в ночь на 5 мая (t.me/alarmua)

Следует отметить, что незадолго до этого в Украине была угроза баллистики. Пока что деталей о последствиях налета беспилотников на столицу нет.