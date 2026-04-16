ua en ru
Чт, 16 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Обстріл Києва: кількість жертв різко зросла, з'явились перші фото наслідків

07:04 16.04.2026 Чт
2 хв
Перші фото наслідків ворожого удару по Києву опублікували у ДСНС
aimg Костянтин Широкун
Фото: з'явились перші фото наслідків удару РФ по Києву (t.me/dsns_telegram)

В результаті нічного ракетного удару росіян по Києву відомо про чотирьох загиблих, також повідомляється по 21 пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram ДСНС України.

Десятки поранених, під ударом Київ, Харків, Одеса і Дніпро. Що відомо про масований удар РФ

"Зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах", - зазначили у ДСНС.

Оболонський район

На Оболоні сталось загорання припаркованих автомобілів, пошкоджено поряд розташовану складську будівлю, шиномонтаж та будівлю магазину.

На жаль, 2 людини загинули, також постраждали 6 осіб, з яких 4 працівники швидкої допомоги та 2 працівники поліції, які прибули на місце.

Подільський район

На одній із локацій сталося влучання на відкритій території, внаслідок чого відбулось руйнування фасадів житлових будинків, під завалами одного з будинків було виявлено 2 загиблих, одна з яких дитина 12 років, ще 3 особи отримали поранення склом.

На іншій локації є руйнування фасаду двох готелів та прилеглих будинків. Дві людини постраждали.

За іншою адресою – влучання перед житловими будинками, відбулось руйнування фасадів, в деяких будинках заблоковані двері, було виявлено 3 потерпілих.

Також в іншому будинку сталось руйнування одноповерхового житлового будинку, із під завалів було врятовано 2 людини, серед яких 1 дитина.

Ще на одній локації влучання в 6 поверх 16-поверхового будинку, на свіже повітря було евакуйовано 10 осіб. На щастя, без пожежі та постраждалих.

Деснянський район

В результаті ворожого обстрілу сталось загоряння в двоповерховому житловому будинку. На щастя, без постраждалих.

Шевченківський район

Рятувальники зафіксували влучання на дитячому майданчику та біля житлового будинку, обійшлось без постраждалих.

На місці працюють рятувальники та відповідні служби міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, Росія вночі влучила по житлових кварталах Дніпра, через що спалахнули пожежі на кількох локаціях, а житлові будинки зазнали руйнувань. Відомо про 10 постраждалих через обстріли.

Більше деталей про нічну атаку росіян – у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Київ Вторгнення Росії до України Обстріл Києва
Новини
Аналітика
