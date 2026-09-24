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У Києві пролунали вибухи через атаку балістикою

01:01 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: киян просять залишатися в безпечних місцях (Getty Images)

В ніч на четвер, 24 вересня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та КМВА.

"Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - повідомили в КМВА.

Про атаку також повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. "Ворог атакує Київ та Київщину", - дописав він.

Оновлено 1:20

У Соломʼянському районі Києва викликали медиків, повідомив мер столиці Віталій Кличко

Оновлено 1:28

Повторні вибухи в Києві.

Оновлено 1:35

Медиків також викликали у Святошинський район міста, пише Віталій Кличко.

Оновлено 1:52

Повторні вибухи пролунали в столиці.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянської області.

Нагадаємо, ЦПД вже попереджав про підготовку Росії до балістичного удару по території України.

Нагадаємо, у Києві через атаку 23 вересня горів культовий ринок "Шайба" - під удар потрапив колишній Залізничний ринок у районі Центрального залізничного вокзалу.

Унаслідок влучань ворожих дронів та падінь їх уламків загинуло двоє людей у Дарницькому та Солом'янському районах Києва. На цей час відомо про 36 постраждалих унаслідок ударів по столиці.

Окрім будівлі колишнього ринку, країна-агресорка застосовувала дрони зранку та вдень проти АЗС, будівлі бізнес-центру, офісної будівлі, приміщення фармацевтичного підприємства та приміщень неподалік вокзалу. На місцях влучань сталися пожежі.

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