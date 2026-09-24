У Києві пролунали вибухи через атаку балістикою

Нагадаємо, у Києві через атаку 23 вересня горів культовий ринок "Шайба" - під удар потрапив колишній Залізничний ринок у районі Центрального залізничного вокзалу.

Унаслідок влучань ворожих дронів та падінь їх уламків загинуло двоє людей у Дарницькому та Солом'янському районах Києва. На цей час відомо про 36 постраждалих унаслідок ударів по столиці.

Окрім будівлі колишнього ринку, країна-агресорка застосовувала дрони зранку та вдень проти АЗС, будівлі бізнес-центру, офісної будівлі, приміщення фармацевтичного підприємства та приміщень неподалік вокзалу. На місцях влучань сталися пожежі.