У Києві пролунали вибухи через атаку балістикою

В ніч на четвер, 24 вересня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та КМВА.
"Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - повідомили в КМВА.
Про атаку також повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. "Ворог атакує Київ та Київщину", - дописав він.
Оновлено 1:20
У Соломʼянському районі Києва викликали медиків, повідомив мер столиці Віталій Кличко
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Повторні вибухи в Києві.
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Медиків також викликали у Святошинський район міста, пише Віталій Кличко.
Оновлено 1:52
Повторні вибухи пролунали в столиці.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянської області.
Нагадаємо, ЦПД вже попереджав про підготовку Росії до балістичного удару по території України.
Нагадаємо, у Києві через атаку 23 вересня горів культовий ринок "Шайба" - під удар потрапив колишній Залізничний ринок у районі Центрального залізничного вокзалу.
Унаслідок влучань ворожих дронів та падінь їх уламків загинуло двоє людей у Дарницькому та Солом'янському районах Києва. На цей час відомо про 36 постраждалих унаслідок ударів по столиці.
Окрім будівлі колишнього ринку, країна-агресорка застосовувала дрони зранку та вдень проти АЗС, будівлі бізнес-центру, офісної будівлі, приміщення фармацевтичного підприємства та приміщень неподалік вокзалу. На місцях влучань сталися пожежі.