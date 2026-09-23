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У Києві через атаку горів культовий ринок "Шайба": який вигляд він має зараз (фото, відео)

16:06 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Кучерявець
У Києві через атаку горів культовий ринок "Шайба": який вигляд він має зараз (фото, відео) Фото: у Києві внаслідок атаки згорів ринок "Шайба" (РБК-Україна)
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Російські війська у середу, 23 вересня масовано атакували Київ ударними дронами. Під удар потрапив колишній Залізничний ринок у районі Центрального залізничного вокзалу (відомий як "Шайба").

Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій та показує, який вигляд зараз має ринок, відомий киянам як "Шайба".

Що сталося з ринком

Унаслідок російської атаки в Солом’янському районі Києва була знищена будівля колишнього Залізничного ринку. Після пожежі від споруди фактично залишився вигорілий каркас.

"Залізничний ринок", або "ринок-Шайба", вважається пам’яткою київського модернізму ХХ століття. Його звели у 1973 році за проєктом архітекторок-модерністок Алли Аніщенко та Наталії Чмутіної.

Назву "Шайба" ринок отримав через характерну округлу конструкцію будівлі.

Історія "Шайби" та цікаві факти

Спочатку будівля працювала як критий торгівельний комплекс і мала назву Залізничний ринок, а також Залізничний колгоспний ринок.

У Києві через атаку горів культовий ринок &quot;Шайба&quot;: який вигляд він має зараз (фото, відео)

Наприкінці 1980-х років у приміщенні працював магазин "Океан". У 1990-х будівлю займала Київська універсальна біржа, а з 2000-х її переоблаштували під супермаркет "Велика кишеня". Він припинив роботу у 2021 році.

У Києві через атаку горів культовий ринок &quot;Шайба&quot;: який вигляд він має зараз (фото, відео)

Того ж року Київрада дозволила знесення ринку та передала земельну ділянку під будівництво багатофункціонального комплексу "Залізничний".

Столичні активісти неодноразово виступали за надання будівлі статусу пам’ятки, оскільки її планували знести.

У 2022 році приміщення ринку також використовували для знімання відеокліпу на пісню "Стефанія" гурту Kalush Orchestra, з якою Україна перемогла на "Євробаченні-2022".

Атака на Київ 23 вересня

Нагадаємо, що внаслідок влучань ворожих дронів та падінь їх уламків загинуло двоє людей у Дарницькому та Солом’янському районах Києва.

На цей час відомо про 36 постраждалих внаслідок ударів по столиці.

Окрім будівлі колишнього ринку, країна-агресорка застосовувала дрони зранку та вдень проти АЗС, будівлі бізнес-центру, офісної будівлі, приміщення фармацевтичного підприємства, та приміщень неподалік вокзалу. На місцях влучань сталися пожежі.

У Києві через атаку горів культовий ринок &quot;Шайба&quot;: який вигляд він має зараз (фото, відео)

Крім того, ворог вдається до повторних ударів по одних і тих самих об’єктах.

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