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Росія готує балістичний удар по Україні в найближчі дні, - ЦПД

19:55 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росія готує балістичний удар по Україні в найближчі дні, - ЦПД Фото: РФ готує новий балістичний удар (Getty Images)
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Росія готує новий балістичний обстріл території України, наразі фіксуються відповідні ознаки підготовки.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами Коваленка, на тлі підготовки до чергової атаки російські "дипломати" свідомо намагаються виграти час щодо будь-яких реальних кроків, спрямованих на припинення вогню.

Він наголосив, що реальне припинення бойових дій не входить до реалістичної зони інтересів агресора.

У зв'язку з цим керівник ЦПД закликав громадян бути особливо уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги протягом найближчих днів.

Нагадаємо, вночі 20 вересня Сили оборони України провели масовану атаку на об'єкти в Росії, застосувавши понад дві тисячі ударних безпілотників та ракети.

За даними російської сторони, удари стали однією з наймасштабніших атак з початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, під ударом перебувала система логістики та нафтова промисловість у Московському регіоні.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, під час атаки українські сили застосували дрони та ракети "Фламінго" та Pelican, завдавши збитків об'єктам, які підтримували воєнну машину РФ.

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