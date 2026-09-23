Росія готує балістичний удар по Україні в найближчі дні, - ЦПД

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Росія готує новий балістичний обстріл території України, наразі фіксуються відповідні ознаки підготовки.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами Коваленка, на тлі підготовки до чергової атаки російські "дипломати" свідомо намагаються виграти час щодо будь-яких реальних кроків, спрямованих на припинення вогню. Він наголосив, що реальне припинення бойових дій не входить до реалістичної зони інтересів агресора. У зв'язку з цим керівник ЦПД закликав громадян бути особливо уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги протягом найближчих днів.