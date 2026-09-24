В Киеве прогремели взрывы из-за атаки баллистики

В ночь на четверг, 24 сентября, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА.
"Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - сообщили в КМВА.
Об атаке также сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. "Враг атакует Киев и Киевщину", - дописал он.
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В Соломенском районе Киева вызвали медиков, сообщил мэр столицы Виталий Кличко
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Повторные взрывы в Киеве.
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Медиков также вызвали в Святошинский район, пишет Виталий Кличко.
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Повторные взрывы прогремели в столице.
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Отбой воздушной тревоги в Киеве.
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Брянской области.
Напомним, ЦПД уже предупреждал о подготовке России к баллистическому удару по территории Украины.
Напомним, в Киеве из-за атаки 23 сентября горел культовый рынок "Шайба" - под удар попал бывший Железнодорожный рынок в районе Центрального железнодорожного вокзала.
В результате попадания вражеских дронов и падений их обломков погибли два человека в Дарницком и Соломенском районах Киева. В настоящее время известно о 36 пострадавших в результате ударов по столице.
Кроме здания бывшего рынка, страна-агрессорка применяла дроны утром и днем против АЗС, здания бизнес-центра, офисного здания, помещения фармацевтического предприятия и помещений вблизи вокзала. На местах попадания произошли пожары.