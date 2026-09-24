В Киеве прогремели взрывы из-за атаки баллистики

Напомним, в Киеве из-за атаки 23 сентября горел культовый рынок "Шайба" - под удар попал бывший Железнодорожный рынок в районе Центрального железнодорожного вокзала.

В результате попадания вражеских дронов и падений их обломков погибли два человека в Дарницком и Соломенском районах Киева. В настоящее время известно о 36 пострадавших в результате ударов по столице.

Кроме здания бывшего рынка, страна-агрессорка применяла дроны утром и днем против АЗС, здания бизнес-центра, офисного здания, помещения фармацевтического предприятия и помещений вблизи вокзала. На местах попадания произошли пожары.