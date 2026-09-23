Київ від ранку під атакою: є загиблий, під ударом АЗС, бізнес-центр та магазин

Вранці 23 вересня Київ опинився під масованою атакою дронів: постраждали АЗС, бізнес-центр, магазин і транспортна інфраструктура. Є загиблі та постраждалі.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки сьогоднішньої атаки на столицю.

Унаслідок атаки є загиблий та постраждалі

За даними міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки постраждали 8 людей. Один із поранених, якого госпіталізували в тяжкому стані, помер у лікарні.

Станом на 10:00 у стаціонарах міських лікарень перебували 4 людини. Двоє - у важкому стані.

Удари зафіксовано одразу в кількох районах столиці:

Голосіївський район - дрон влучив у АЗС, спалахнули складські приміщення, пізніше БпЛА впали на чотириповерховий бізнес-центр і покрівлю нежитлової будівлі, ще один - на транспортний об'єкт.

- дрон влучив у АЗС, спалахнули складські приміщення, пізніше БпЛА впали на чотириповерховий бізнес-центр і покрівлю нежитлової будівлі, ще один - на транспортний об'єкт. Соломянський район - уламки впали між житловими будинками, загорілося транспортне підприємство, дрон влучив у будівлю магазину та 9-поверхову нежитлову споруду на рівні четвертого поверху.

- уламки впали між житловими будинками, загорілося транспортне підприємство, дрон влучив у будівлю магазину та 9-поверхову нежитлову споруду на рівні четвертого поверху. Дарницький район - постраждали АЗС і об'єкт транспортної інфраструктури, одна людина поранена.

АЗС "Укрнафти" вщент зруйнована

Один із ударів був по заправці мережі "Укрнафта" в Голосіївському районі. Від будівлі фактично нічого не залишилося.

"Ще один удар по цивільній інфраструктурі UKRNAFTA. Вже шостий за останні тижні", - написав голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Найважливіше: люди не постраждали - персонал перебував в укритті. На місці вже працюють рятувальники та поліція", - додав він.

Масштаби руйнувань оцінять після завершення роботи екстрених служб. "Пошкоджені об'єкти будемо відновлювати, щоб забезпечити людей пальним", - запевнив Кукура.

РФ атакує залізницю у Києві

Під удар потрапила й залізнична інфраструктура столиці. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Один наш залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення. В лікарні, поруч наші. Надається вся необхідна допомога", - написав він.

Через повторні загрози персонал доводилося відводити в укриття, що вплинуло на розклад поїздів. Перцовський закликав пасажирів стежити за статусами рейсів онлайн.

"Якщо з безпекових питань затримуєтесь на рейс - не біда. Ми повернемо 100% вартості, поїдете наступним поїздом", - запевнив він.

Центральний залізничний вокзал Києва не пошкоджений, повідомила "Укрзалізниця". При жовтому рівні небезпеки посадка і висадка пасажирів - лише з підземних приміщень вокзалу та станції Дарниця.

Атака триває уже в кілька хвиль. Повітряні тривоги оголошували вночі та вранці багато разів поспіль.

Перцовський нагадує, що навіть при жовтому рівні небезпеки слід негайно йти до укриття. Перебувати поряд із залізничними об'єктами небезпечно - потрібно їх залишити при будь-якому рівні тривоги.

Наслідки обстрілу на Київщині

Під атаками ворога ще з ночі перебуває Київщина. У ДСНС розповіли про наслідки удару.

"В Бучанському районі пошкоджена виробничо-складська будівля. За іншою адресою рятувальники ліквідували загоряння автомобіля та металевого вагончика на території комунального підприємства", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджена також адміністративна будівля. Рятувальники гасять пожежу на складі.