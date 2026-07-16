У Києві пролунали потужні вибухи: РФ вдарила балістикою

Тривога та удари по місту

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні КМВА о 00:47.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски балістики в напрямку Києва. Спочатку одну ракету, а потім ще щонайменше три.

Вже о 00:48 у столиці пролунала серія потужних вибухів.

Оновлено о 01:04



У Києві пролунали повторні вибухи. За даними Повітряних сил, ворог запустив ще 4 ракети.

Перші наслідки

Мер Києва Віталій Кличко написав у соцмережах, що наразі наслідки у двох районах - Святошинському та Дарницькому.

"У Святошинському районі влучання в складські приміщення. У Дарницькому - уламки ракети впали на території нежитлової забудови", - сказано у дописі.

Оновлено о 01:20

Кличко пише, що на місцях двох вищевказаних атак зафіксовано пожежі.

Окрім того, за іншою адресою в Дарницькому районі ворог влучив у нежитлову будівлю.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:58 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.