У Києві пролунали потужні вибухи: РФ вдарила балістикою

Росіяни в ніч проти 16 липня вчергове атакували Київ. У місті пролунали дуже потужні вибухи через атаку балістикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА та канал Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні КМВА о 00:47.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски балістики в напрямку Києва. Спочатку одну ракету, а потім ще щонайменше три.
Вже о 00:48 у столиці пролунала серія потужних вибухів.
Оновлено о 01:04
У Києві пролунали повторні вибухи. За даними Повітряних сил, ворог запустив ще 4 ракети.
Мер Києва Віталій Кличко написав у соцмережах, що наразі наслідки у двох районах - Святошинському та Дарницькому.
"У Святошинському районі влучання в складські приміщення. У Дарницькому - уламки ракети впали на території нежитлової забудови", - сказано у дописі.
Оновлено о 01:20
Кличко пише, що на місцях двох вищевказаних атак зафіксовано пожежі.
Окрім того, за іншою адресою в Дарницькому районі ворог влучив у нежитлову будівлю.
Станом на 00:58 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.
Нагадаємо, що останнім часом росіяни дуже часто почали атакувати Київ. Здебільшого ворог застосовує для ударів балістичну зброю на тлі того, що Україна відчуває дефіцит ракет для ППО, здатних перехоплювати ворожі цілі.
Наприклад, у ніч на 14 липня ворог також завдав удару по Києву балістичними ракетами. У результаті атаки місцева влада повідомляла, що в Голосіївському районі горять складські приміщення, а в Дарницькому загорілися автомобілі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 8 липня та 11 липня росіяни також завдали удару по Києву балістичними ракетами. Причому вибухи було чутно ще до того, як у столиці оголосили тривогу.