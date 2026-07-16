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В Киеве прогремели мощные взрывы: РФ ударила баллистикой

00:58 16.07.2026 Чт
2 мин
Что известно об атаке РФ на Киев?
aimg Эдуард Ткач
Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)

Россияне в ночь на 16 июля в очередной раз атаковали Киев. В городе прогремели очень мощные взрывы из-за атаки баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КМВА и канал Воздушных сил ВСУ.

Тревога и удары по городу

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении КМВА в 00:47.

Параллельно Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски баллистики в направлении Киева. Сначала одну ракету, а потом еще не менее трех.

Уже в 00:48 в столице прогремела серия мощных взрывов.

Обновлено в 01:04

В Киеве прогремели повторные взрывы. По данным Военно-воздушных сил, враг запустил еще 4 ракеты.

Первые последствия

Мэр Киева Виталий Кличко написал в соцсетях, что на данный момент последствия в двух районах - Святошинском и Дарницком.

"В Святошинском районе ракета попала в складские помещения. В Дарницком - обломки ракеты упали на территории нежилой застройки", - говорится в сообщении в 01:09.

Обновлено в 01:20

Кличко пишет, что в местах двух вышеуказанных атак зафиксированы пожары.

Кроме того, по другому адресу в Дарницком районе враг попал в нежилое здание.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:58 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, сигнал тревоги по-прежнему действует в большинстве областей Украины.

Новость дополняется...

Обстрелы Киева

Напомним, что в последнее время россияне часто атаковали Киев. В большинстве своем враг применяет для ударов баллистическое оружие на фоне того, что Украина испытывает дефицит ракет для ПВО, способных перехватывать враждебные цели.

Например, в ночь на 14 июля враг также нанес удар по Киеву баллистическими ракетами . В результате атаки местные власти сообщали, что в Голосеевском районе горят складские помещения, а в Дарницком загорелись автомобили.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 8 июля и 11 июля россияне также нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. Причем взрывы были слышны еще до того, как в столице объявили тревогу.

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